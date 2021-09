Páté kolo fotbalové I.B třídy nabídlo v „západní“ skupině dva derby zápasy. Oba skončily naprosto stejným výsledkem.

Derby skončilo remízou. Kamenice - Cvikov 2:2. | Foto: Jaroslav Marek

Žandov chtěl doma odčinit debakl z posledního zápasu, výsledkově se to však nepovedlo. Spartak na vlastním hřišti remizoval s Dubnicí 2:2. „Chtěli jsme samozřejmě tři body. Ať je to jak chce, doma by se prostě mělo vyhrávat. Je pravda, že jsme předvedli podstatně lepší výkon, než ve Vratislavicích. Ale je to škoda, dvakrát jsme vedli, dvakrát jsme nechali soupeře vyrovnat. Teď jedeme do Cvikova, pak máme doma Doksy. Tady se to bude lámat,“ má jasno Jan Studenovský, kouč Žandova.