Karel Kapoun, předseda FK Doksy, svalil vinu na „dojíždějící“ hráče. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Právě tito fotbalisté se ohradili proti nařčení vedení dokského fotbalu. „Vyjádření pana Kapouna je zcela zkreslené. Kromě jednoho hráče jsme do poslední chvíle chtěli za Doksy hrát,“ říkají hráči. Pod vyjádření se podepisuje šestice hráčů – Kulha, Vosecký, Kopecký, Bečvařík, Polívka a Burian.

„Na situaci bychom nereagovali, ale vzhledem k tomu, že se množí například dezinformace naší finanční bezpáteřnosti, nemáme chuť se nechat dále očerňovat. Jedná se o naší sportovní i osobní čest,“ zdůraznil Michal Kulha.

Ten strávil v Doksech sedm let, celou situaci absolutně nechápe. „Fakt netuším, co se stalo. Několikrát jsem na sezeních s panem Kapounem, předsedou klubu, vysvětloval, jaká je situace a že by se měla řešit. Nikdo ale nic neřešil, vše se nechalo dojít do hraničního času a proto to tak skončilo,“ zakroutil hlavou.

Všechny týmy okolo trénovaly, chystaly se na zápasy. Doksy? Nic. „Když už byly snaha o tréninky, sešli se čtyři hráči. Dojíždějící. Kmenoví hráči Doks se tréninků a schůzek nezúčastňovali. Na rozhodující schůzi, kde se jednalo o budoucnosti týmu, byl jediný kmenový hráč Doks, ostatní neměli zájem o pokračování v místním A týmu,“ vysvětlil Kulha.

Právě nezájem kmenových hráčů byl podle Kulhy rozhodujícím hřebíčkem do dokské fotbalové rakve. „Z místních hráčů tady vlastně zbyli dva – Vaňátko a Brodský. Domácí hráči prostě nechtěli hrát pod stávajícím vedením. Byli totiž strašně ukřivdění, že politika Doks směřovala tak, že se koupilo pár hráčů z okolí a tím se vytlačilo pár místních. Jeden odešel do B týmu, postupně ho následovali další,“ zdůraznil. „Paradoxem je, že poslední tři roky byly vůbec nejlepší v historii Doks,“ poznamenal.

Spolupráce áčka a rezervy? Hodně špatná. To ostatně potvrzuje samotný Kulha. „Popravdě? Bylo to na bodě mrazu, špatné. Není se čemu divit, že se Splavy odtrhly a začínají od nejnižší soutěže,“ podotkl. „Krom Bečvaříka a Finklara jsme my ostatní chtěli do poslední chvíle za Doksy hrát. To, co řekl pan Kapoun, mě opravdu hodně mrzí,“ hlesl.

Zatímco Doksy tak přišly o krajský přebor a musí dávat dohromady hráčský a trenérský kádr na další sezonu, týmy z okolí z toho profitovaly. Do Skalice odešel právě Kulha, Jiří Vosecký a Michal Kopecký. Miroslav Kukla jde do Frýdlantu, David Bečvařík do Jestřebí, Tomáš Polívka do Hrádku, Marek Burian do Nového Boru a Jakub Kouba do Žibřidic. Co se týče Jana Tomana a Lukáše Voseckého, tam zatím visí otazník.

„Na závěr musím říct, že si ohromně vážím pana Jurčíka (manažer klubu). Za to, jaký člověk a za dlouhou dobu, kterou jsem s ním v Doksech strávil. Nejvíce mi je líto právě pana Jurčíka, který do klubu dával potřebné srdíčko a spoustu energie a času. Tohle mě mrzí asi ze všeho nejvíc,“ dodal Kulha.