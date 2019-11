Doksy přitom vstoupily do utkání dobře, v první půli byly soupeři více než vyrovnaným protivníkem – v prvních dvaceti minutách domácí vystřelili hned osmkrát. Vylámali si však zuby na perfektním Vykoukalovi, gólmanovi Višňové pomáhala i branková konstrukce. Soupeř naopak v závěru poločasu z dvou ojedinělých šancí vytěžil maximum a vedl 2:0.

Domácí ve druhé půli zabrali ještě víc, ale nebylo jim přáno. V 64. minutě navíc využil chyby střelec Mazánek, který zvýšil už na rozdíl tří tref. Černý den obrany Doks pokračoval, čtvrtý gól zařídil Dobrovodský a na 5:0 zvýšil v krátkém sledu Bednář. Až v samotném závěru zápasu dal čestný zářez Polívka.

„Soupeř byl dnes kvalitní, ale ze začátku nám nechal střed hřiště. My tak měli pět šancí v prvních pětadvaceti minutách, ale nic nám tam nespadlo. Pak jsme se dostali vlastními chybami do dvougólové ztráty. Nějak jsme to pak v obraně nezvládli, moc jsme to otevřeli. Zápas blbec,“ řekl o prohře Doks trenér Michael Šimek.

Celek z Českolipska může mít i přes porážku úsměv na tváři, Doksy přečkají zimní přestávku na čele přeboru. „Poslední utkání dopadlo špatně, ale celý podzim jsme hráli dobře a vedeme tabulku s náskokem dvou bodů. To bereme,“ dodal na závěr kouč Šimek.

TJ Doksy - Jiskra Višňová 1:5 (0:2)

Branky: 86. Polívka - 26. a 64. Mazánek, 33. Kutílek, 66. Dobrovodský, 68. Bednář. Rozhodčí: Kadlec - Šmíd, Plátková. ŽK: 3:0. Diváci: 80.

Sestava Doks: Vesecký Jiří – Bečvařík David, Vaňátko Michal (73. Brodský Ondřej), Kopecký Michal, Finklár Martin, Polívka Tomáš, Kulha Michal, Kukla Miroslav (K), Šimon Matěj, Toman Jan, Burian Marek.

Sestava Višňové: Vykoukal Lukáš – Melka Milan, Soukup Petr, Plesar Milan, Zita Patrik, Bednář Jan, Dobrovodský Radek, Kutílek Pavel (77. Bláha Milan), Hroch Tomáš, Žežulka Marek (58. Zimák Milan), Mazánek Milan (K).