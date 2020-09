Povedený vstup do nové sezóny krajského přeboru prožívají fotbalisté Skalice u České Lípy. Z úvodních dvou zápasů mají plný počet bodů. „Jsem spokojený, start po koronavirové pauze se nám povedl a chtěli bychom v tom pokračovat,“ poznamenal skalický trenér Zdeněk Baťka. Jeho svěřenci nejprve porazili Sedmihorky 4:1, a pak Desnou těsně 2:1. „První zápas byl povedený, po prvním poločase jsme vedli 3:0. Pak už náš výkon tak dobrý nebyl, ale zápas jsme zvládli. V Desné jsme předvedli bojovný týmový výkon a zaslouženě jsme vyhráli,“ vrátil se k úvodním dvěma zápasům trenér Baťka.

Jen dva týmy v krajském přeboru mají po úvodních dvou zápasech šest bodů. Turnov a právě Skalice. „Líbí se mi, že parta v kabině táhne za jeden provaz, i když se na tréninky kvůli pracovní vytíženosti nescházíme v plném počtu,“ poznamenal trenér. Jeho svěřenci chtějí dobrou formu proti Mšenu.

„Připravujeme se velmi podobně jako na předchozí zápasy. Myslím, že žádná změna v přípravě nebude. Mšeno má ve svém kádru fotbalisty, kteří mají zkušenosti s velkým fotbalem. Například Pavel Košťál, který hrál za Spartu,“ sdělil Baťka.

Právě Košťál mohl hrát i za Skalici, ale nakonec se rozhodl jinak. „Věděl jsem, že Pavel Košťál už nebude oblékat dres Velkých Hamrů. Byl na zkoušce v České Lípě, i já jsem ho oslovil. I kvůli tomu, že se jedná o staršího hráče, který je pracovně vytížený, se nakonec rozhodl pro Mšeno,“ řekl trenér Skalice.

DOKSY HOSTÍ TURNOV

Doksy čeká v rámci třetího kola krajského přeboru zatím suverénní Turnov. „Tento tým považuji za jednoho z hlavních aspirantů na postup. Turnov má šikovné hráče, bude to těžké utkání. Hrajeme doma a chceme divákům předvést co nejlepší výkon. Doufáme, že se nám podaří získat tři body,“ sdělil zápasové cíle Zdeněk Ješeta.

Zápas Doks v prvním kole byl přesunutý na konec září, takže tým odehrál jen jedno utkání. S Hrádkem remizoval 2:2. „V první minutě jsme šli sami na branku, ale neproměnili jsme velkou šanci. Pak jsme dostali na 0:1. Hrádek se trochu zatáhl a čekal na brejky. Dobře bránil, do střeleckých pozic jsme se dostávali těžko. Pak jsme dostali na 0:2,“ vrátil se k zápasu Ješeta. Doksy dokázali po standardní situaci snížit, v 71. minutě se trefil Jakub Kouba. V 92. minutě proměnil Martin Finklár pokutový kop a bylo srovnáno na 2:2. „Musím kluky pochválit, že bojovali až do konce a uhráli bod,“ dodal Ješeta, jehož tým trápí koncovka a jedná o příchodu dvou hráčů, kteří by měli produktivitu zvýšit.

NOVÝ BOR NASTOUPÍ PROTI HRÁDKU

Posledním klubem z Českolipska je Nový Bor, který hostí Hrádek nad Nisou. Hrádek v prvním kole porazil Chrastavu 5:2, a pak remizoval s Doksy 2:2. Novoborští v prvním kole vyhráli 2:0 nad Mšenem a minulý víkend tým Jana Broschinského nestačil ve venkovním zápase na Frýdlant 0:2.