Série okresních derby pro obhájce krajského titulu pokračovala třetím utkáním na domácím stadionu. Po výhře nad Novým Borem a vítěznou bitvou ve Stráži pod Ralskem hostovala v Doksech Skalice. Očekávaný souboj tradičních soupeřů vyhráli domácí šťastnou brankou ve třetí minutě v nastavení.

„Byl to zápas, který se musel divákům líbit. Bylo to nahoru dolů se šancemi na obou stranách. V první půli jsme byli trochu pod tlakem. Na šance to bylo vyrovnaný, byl to remízový zápas a my byli tím šťastnějším týmem. Štěstí přeje připraveným. Skalice trpí ztrátou Ondřeje Lebrušky i Lukáše Demkeho. Šance si vytváří, ale neproměňuje. Třetí vítězné derby, to je pro nás radost,“ neskrýval spokojenost trenér Doks Michael Šimek.



Poražení litovali špatné koncovky. „Sráží nás dolů to, že nemáme střelce. Hrajeme dobrý fotbal, ale naše střelecká impotence je veliká. Domácí hrají pořád stejně, to není fotbal a nemají na to být první v krajském přeboru. To je překopávaná. To je práce trenéra. Přišel za mnou domácí hráč a řekl mi, že takový dobrý fotbal jako hraje Skalice, dlouho neviděl. My jsme tady dneska měli vyhrát. Bod za remízu by byl pro nás ztráta,“ uvedl kouč Skalice Zdeněk Baťka.



„Se střelci máme problém už od zimní přípravy. A máme deset zraněných hráčů, a to vážně. I tak nás je dost. Kluci vepředu jsou snaživí, ale měli to dnes těžké. Doksy jsou vzadu dost zkušené. Nemůžeme vyhrát, když nedáváme góly. My byli asi celý zápas lepší, lepší na míči, měli jsme víc šancí. Zasloužili jsme si vyhrát. Přesto Doksákům gratuluji. Až se všichni uzdraví, budeme daleko lepší a soupeři budou mít s námi problémy,“ prohlásil kapitán Skalice Martin Švec.



Těsně po zápase došlo k hromadné konfrontaci hráčů u domácí lavičky. Díky včasnému zásahu rozhodčího, asistentů a hráčů Bečvaříka a Krause došlo k uklidnění situace. Klidný odchod hráčů poté zajistila pořadatelská služba.



DLOUHÁ GÓLOVÁ DIETA TRVALA 93 MINUT



Domácím chyběli tři hráči sestavy a dva hráči hráli s indispozicí. Trenér Skalice hlásil velkou absenci střelců, a to také bylo znát v úvodních pětačtyřiceti minutách. Ve středové řadě dominoval kapitán Martin Švec a celý jeho tým si vytvořil stálejší tlak. Skaličtí byli rychlejší, měli větší kvalitu v přechodové fázi a více času měli míč na svých kopačkách.



První dobrou příležitost měli však už ve 2. minutě domácí, když po ose Kouba, Šimon a Kukla promarnil posledně jmenovaný šanci ke střelbě. V 19. minutě nedotáhl akci do gólové tečky Radim Kolář a tentýž hráč ve 37. minutě pálil z hranice velkého vápna těsně vedle pravé tyče.



Hráči obou týmů přidali ve druhém poločase na tempu i tvrdosti a hrál se typický fotbal krajského přeboru. V 87. minutě měl šanci Matěj Šimon, ale přesný centr Jana Tomana z těžké pozice poslal vedle vzdálenější tyče. Gólová dieta trvala až do 93. minuty. Co nevyšlo hostům, vyšlo domácím. Chytrou gólovou přihrávku Jana Tomana z vlastní poloviny za obranu hostů zpracoval Jakub Kouba a prostřelil Michálka. Doksy vyhrály 1:0.



„První poločas byli rozhodně Skaličtí lepší. V druhé půli byla hra vyrovnaná, začali jsme hrát a bylo to dost bojovné. V derby bylo štěstí na naší straně. Tady v tom přeboru může každý porazit každého. Je to dost vyrovnané. Každý víkend se to potvrzuje. Určitě nemám rád zápasy proti Skalici. Oni mají svou kvalitu. Dnes jsem rád za tři body,“ přiznal stoper Doks David Bečvařík.

Krajský fotbalový přebor, 11. kolo:

TJ Doksy – Skalice u České Lípy 1:0 (0:0)

Branka: 93. J. Kouba. Rozhodčí: Blaschke – Vrtal, Lopuszynski. ŽK: 3:6. Diváků: 150.

Doksy: Vosecký – Bečvařík, Vaňátko, Finklár, Kulha, Kukla (88. Brodský), M. Šimon Kouba, Burian, Polívka, Toman. Trenér: Šimek.

Skalice: Michálek – Švec, Pečenka, Havlásek, Baťka (65. Sedláček), Musílek (65. Tschakert), Kotek, Kraus, Kolář (79. Stejskal), Moravec, Mrnka. Trenér: Baťka.

TEXT: VLADIMÍR ČERNÝ