„Ambice Doks by měly odpovídat výsledkům a výkonům právě skončené sezóny. To znamená umístit se v horní polovině soutěže a nejlépe zopakovat umístění z minulého ročníku,“ řekl Deníku Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

Pojďme ještě k poslední sezoně. Nakonec jste skončili na čtvrtém místě. Jak celý ročník hodnotíte?

Průběh a konečné umístění bylo pro mne velkým překvapením. Po neúspěšném vstupu do podzimní soutěže došlo k trenérské změně. Vedení týmu se ujali starší hráči (Vaňátko, Buchar), kterým se podařilo tým stmelit a a výkonnostně posunout. Takže čtvrté místo nakonec odpovídalo výkonům Doks na hřišti, ale i úrovni a formě ostatních týmu v soutěži.

Jak vypadá letní příprava?

Příprava začala 20. července a trénuje se dvakrát týdně. Plánovaná jsou tři přípravná utkání. V prvním jsme porazili německý Lichtenstein 2:1. Dále máme Dubou a Bělou pod Bezdězdem. Pak už jedeme na první mistrovský zápas do Krásné Studánky.

Před utkáním Doksy - Cvikov. | Video: TJ Doksy

Evidujete změny v hráčském kádru?

Hráčský kádr se změnil minimálně. Odešel Kočí, přišel Třaskalík. Takže kádr zůstal pohromadě a budeme se snažit do něj zapojit naše talenty z dorostu.

Západní skupina I.B třídy bude mít nově pouze třináct účastníků…

Samozřejmě, že soutěž o třinácti účastnících není optimální, ale vypovídá to o stavu okresních soutěží, kde je úroveň slabá a čelní týmy si netroufají na vyšší soutěž. Někdy hrají rozhodovací roli i jiné důvody. Krajský přebor posílený na 16 účastníků o Vilémov a Šluknov je pozitivní zprávou a určitě zvedne úroveň soutěže.

Jaké ambice budete mít v další sezoně?

Ambice Doks by měly odpovídat výsledkům a výkonům právě skončené sezóny, tzn. umístit se v horní polovině soutěže a nejlépe zopakovat umístění z minulého ročníku.

Můžete prozradit, jak jsou na tom vaše mládežnické týmy?

Z mládežnických kategorií mám asi největší radost. Podařilo se nám přihlásit do okresních soutěží i družstvo mladší přípravky a mít vlastní dorostenecký tým. Daří se nám nábory mládeže. Zatím hrajeme jen okresní soutěže, ale z počátečních slabších výsledků se již ve svých kategoriích umísťujeme v popředí tabulek.

Jak vidíte budoucnost amatérského fotbalu do dalších let? Je jasné, že na růžích nemá ustláno.

Pokud si stát, obce a FAČR co nejdříve neuvědomí situaci ve sportu obecně a fotbalu zvláště, budeme nadále bezmocně sledovat, jak zanikají vesnické kluby, které vždycky byly podhoubím naší nejoblíbenější hry. V současné době se fotbal bez peněz opravdu nedá provozovat a možná by stálo za zamyšlení, aby něco z obrovského objemu financí, které se dnes valí do profesionálního fotbalu, se také něco dostalo na amatérský fotbal. Nebýt osvícenosti většiny obcí asi by situace byla ještě mnohem horší. Snad fotbalový boom v posledním období bude tím požadovaným impulsem pro řešení tohoto stavu.