„Pan Studenovský neodešel na vlastní žádost, ale při schůzce vedení klubu, která měla za cíl poradit se, jak řešit situaci po dvou hrozných porážkách. Jen při náznaku, že se možná udělala nějaká chyba v sestavě týmu, položil klíče na stůl a řekl, že to nemusí poslouchat a bez jakéhokoliv dalšího komentáře odejel domů,“ řekl Deník Karel Kapoun, vedoucí Doks.

ČÍ TO BYLA VINA?

„Bohužel jsem měl pocit, že se ten hrozný start musí na někoho hodit. A byl jsem to asi já. Přitom těsně před startem sezony se mi zranilo několik hráčů, tým se navíc nepodařilo moc posílit. Udělal jsem vše, co jsem mohl. Tak trochu to ve mě vybublalo, takže jsem prostě skončil,“ podal Studenovský svůj pohled na věc.

Tím veškerá komunikace skončila. „Snažil jsem se mu dovolat až druhý den, protože jsem vycítil, že to nějak psychicky neunesl, ale ihned mobil vytípnul, na zprávy a ani na následující e-mail mi neodpověděl. Takže dodnes nevím, čím jsem ho osobně zklamal, protože jsem s ním od té doby nemluvil. Prý měl jen telefonát s hráči, kde jim řekl, že jsme všechen neúspěch hodili na něj. Z naší strany jsme plnili všechny jeho pohledávky a snažili se mu vyjít vstříc jeho požadavkům ohledně materiálního zabezpečení nebo hráčských posil. Škoda, že neměl tolik osobní odvahy, že si s námi nedokázal sednout a lidsky si popovídat,“ pokrčil Kapoun rameny.

Jak je vidět, oba zmiňovaní funkcionáři se nerozešli v dobrém.

„Bohužel mě pan Kapoun hodně zklamal. Na té schůzce ještě navíc řekl, že za mnou kabina nešla a že mě tam hráči nechtějí. Můžu s čistým svědomím říct, že jsem s hráči neměl žádný problém. Takže nevím, kde se tohle vzalo,“ mrzelo Studenovského

„Pan Studenovský je určitě hodný člověk, který se snaží předcházet nebo se vyhýbat konfliktům, jak s hráči nebo funkcionáři. Takže za to předchozí období jsem nic podobného v negativním smyslu slova nezaznamenal. Hráči ho zpočátku respektovali, ale postupně se u nich začala projevovat určitá apatie. Něco již naznačovaly výsledky v přípravě a vyvrcholilo to těmi debakly v prvních dvou kolech. Podle mne pak jen zbaběle hodil flintu do žita a utekl z boje. Od té doby mi ani jednou nezavolal nebo nenapsal, takže pro mne je to uzavřená kapitola,“ jasně prohlásil vedoucí Doks, který 7. října oslaví 70. narozeniny.

Buď jak buď, změna na trenérském postu Doksům prospěla. Tým dostal na starost Michal Vaňátko, jeden z klíčových hráčů, který je dlouhodobě zraněný. Doksy ve třetím kole smolně prohrály v Hodkovicích. Následně ale vyhrály čtyři zápasy, aktuálně pět utkání neprohrály.

ZMĚNA SE VYPLÁCÍ

„Po útěku pana Studenovského jsme oslovili několik trenérů, ale bez úspěchu. Již ve třetím kole v Hodkovicích jsme pověřili starší hráče týmu, aby utkání odkoučovali. Předtím jsme si řekli, že je třeba změnit chování v týmu především sami vůči sobě. To znamená nenadávat si, nekritizovat, ale navzájem se povzbuzovat. To se už v Hodkovicích povedlo, a tato změna přinesla i další následující úspěchy. Tým hraje kolektivně, bojovně, jeden za druhého. Je to zásluha především Michala Vaňátka a dále Martina Buchara a Pavla Šťastného, kteří mu pomáhají,“ zdůraznil Kapoun.

Nové koště zatím mete opravdu skvěle, takže další změna logicky není na pořadu dne.

„Toto zpočátku provizorní řešení funguje a tak jej nemíníme měnit. Uvidíme, jak bude vše dále fungovat. Zatím jsme optimisty a máme z toho upřímnou radost,“ dodal Karel Kapoun.

Jan Studenovský, který před Doksy trénoval Mimoň a Žandov, aktuálně vypomáhá v týmu, který bojuje o záchranu v okresním přeboru na Českolipsku.

„Odpočívám, ale abych se nenudil, tak vypomáhám v Brništi. V okrese jsem začal a v okrese taky skončím,“ dodal na závěr.