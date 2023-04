„My jsme vlastně byli lepší v celém zápase. V prvním poločase se ukázala naše bolest, nedáváme branky. Doksy ale nehrály vůbec špatně. My jsme tam měli tyč a břevno. Ve druhém poločase se to pak zlomilo, začalo to tam padat. Jsme určitě spokojení, bodově jsme se na Doksy skoro dotáhly,“ usmíval se Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

To kouč Doks Jan Studenovský nechápal, jak se jeho tým po změně stran sesypal. „Csaplárova past zase sklapla. Do první půle jsme šli s jasnou taktikou, která nám vyšla. Jenže brzy po změně stran jsme dostali hloupý gól na 1:2 a celé se to začalo hroutit. Ten závěr nám absolutně nevyšel, jeden gól tam Cvikov krásně vymyslel, ale další jsme mu vlastní hloupostí připravili. Takže velké zklamání,“ kroutil hlavou Studenovský.

Souboj z první pětky byl k vidění v utkání Ruprechtic a Kamenice. Hubenou výhru 1:0 nakonec slavil tým z Liberecka. Tu mu zajistil jedinou trefou v zápase v 6. minutě Zdeněk Suchomel. „Tohle vítězství je pro nás důležité,“ uvedl po úspěchu nad pátým celkem tabulky na klubovém webu tajemník domácího klubu Miloslav Cihlář.

Hosté byli daleko zklamanějším týmem. „Porážka nás mrzí, rozhodně jsme měli minimálně na bod. Soupeř byl v prvním poločase mírně lepší a dal nám rychlou branku. Po změně stran jsme převzali iniciativu a tlačili se za vyrovnáním. Byly tam šance, bohužel nám nebylo přáno. Hráčům prakticky nemám co vytknout,“ kroutil hlavou Bohuslav Najman, kouč Kamenice.