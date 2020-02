Z úvodní pětačtyřicetiminutovky měli radost snad jen brankáři a fanoušci defenzivního fotbalu. Jedinou závažnější akcí byl gól „domácího“ Soukupa, ten ovšem kvůli ofsajdu neplatil.

Co se však Doksům nepovedlo v první půli, to stihly po přestávce. Do hry totiž naskočil Tomáš Polívka a Šluknov během pěti minut potopil třemi góly! V závěru střetnutí měl navíc prsty i ve čtvrté trefě Doks, jeho přihrávku perfektně zužitkoval Toman. Na samotném konci se Šluknov dočkal alespoň čestného úspěchu – na konečných 4:1 upravil Ladislav Čurgali.

„Zápas jsme začali aktivně. Dostali jsme se do šancí, ale nedůrazem jsme to v první půli nedokázali zakončit. Byl to pro nás ale dobrý trénink. A to jsme ještě hráli posledních patnáct minut v deseti,“ řekl po utkání spokojený trenér Doks Michael Šimek.

Naopak kormidelníka šluknovské lavičky – Aleše Galla pochopitelně mrzel výpadek na startu druhé půle: „Výpadek rozhodl. S naší pomocí daly Doksy tři góly, jinak jsem ale s naším výkonem spokojený. Hrálo se slušně.“

K dalšímu utkání zajíždí fotbalisté TJ Doksy opět na umělou trávu do České Lípy. V neděli 16. února jim bude soupeřem od 15.00 divizní SK Štětí.

TJ Doksy – SK Šluknov 4:1 (0:0)

Branky: 48., 51., 52. Polívka Tomáš, 87. Toman Jan – 88. Čurgali Ladislav st. Rozhodčí: Janovský Michal, Řeháček Lubomír st., Poppr Zbyněk. Diváci: 30.

Doksy: Vosecký Jiří, Burian Marek, Bečvařík David, Vaňátko Michal, Kulha Michal, Brodský Ondřej (46. Kouba Jakub), Toman Jan, Finklár Martin, Šimon Jakub, Soukup (46. Polívka Tomáš), Kukla Miroslav (69. Frýdek Jakub).

Šluknov: Jirchář Jiří, Zabilka Daniel, Holešovský Antonín, Didi Radek, Švec, Čurgali Ladislav ml., Svoboda Pavel, Láska, Čurgali Ladislav st., Mikula Emil, Mládek Jiří – Hartman.