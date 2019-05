Doksy, které vedou soutěž o deset bodů, jako by byly unavené z výher a dobrých výsledků. Diváci viděli jejich výkon, který měl k dokonalosti daleko.

„Utekla nám první půle a ve druhé jsme se snažili to dohnat, a jak se nám dařilo v předešlých zápasech, dnes se to nepovedlo. Trochu na nás dolehlo něco jako, že se nemůže nic stát. Byly tam šance ke vstřelení gólu, ale dnes to tam nepadlo,“ hodnotil sobotní šlágr domácí trenér Michael Šimek.

Úvodních deset minut se hrál fotbal krajské úrovně, pohledný a rychlý. Ve 3. minutě předvedli domácí parádní akci. Michal Kulha přistrčil míč patičkou do běhu Jakubu Šimonovi, jenž dlouhým sprintem po místě levého křídla se dostal až do šestnáctky, poslal prudký centr po zemi až na druhou stranu, kde v malém vápně u zadní tyče nejdříve Kukla netrefil a následně Burian střílel zblízka vedle. Trestuhodně promarněná šance.

Na druhé straně v 6. minutě centroval z levé strany Lukáš Demke a ze čtyř metrů Moravec vysoko přestřelil. G´pl dali hosté o chvilku později, když Václav Sedláček vybojoval míč u středové čáry, postupoval napříč domácí půlkou, obešel dva beky a už nikým neatakován z hranice pokutového území snadno rozvlnil síť Binderovy branky – 0:1.

Poté přišla pasáž, která divácké ochozy nepotěšila. Dvacet minut se hrál podprůměrný fotbal, bez jakéhokoliv vzrušení nebo pohledné akce. Po třiceti minutách hry fauloval Michal Kopecký pronikajícího Demkeho v rohu šestnáctky u brankové čáry a sudí nekompromisně nařídil pokutový kop, který s jistotou proměnil Pavel Hauer – 0:2.

Skalice byla v těchto fázích lepším mužstvem a na domácích bylo vidět, že je opustila bojovnost a heslo jara „není čas prohrávat“, se jaksi vytratilo. Světlým okamžikem pro domácí byla 44. minuta, kdy středopolař Martin Zoubek poslal ideální balón obloučkem do vápna hostí, Mirroslav Kukla si zpracoval přihrávku a k radosti domácích si připsal sedmnáctý gól v soutěži – 1:2.

V druhých pětačtyřiceti minutách nečekalo domácí borce nic jednoduchého. Vzhledem ke kvalitě hry v první části se mohli jen zlepšovat. V úvodním čase se hrál průměrný fotbal, ale přišel čas, kdy se domácí do soupeře pustili, vytvořili tlak, ale chyběl rozdílový hráč a hlavně přesná střelba. Hosté měli víc střeleckých pokusů. Dalibor Moravec z osmadvaceti metrů těsně nad, v 64. min.utě Coufal vyslal ostrou střelu po zemi, Binder reflexivně vyrazil nohou.

Domácí se snažili s výsledkem něco udělat, ale tentokrát jim nebylo souzeno lepší pořízení. Skalice tentokrát byla lepším mužstvem, a proto zaslouženě zvítězila.

Krajský přebor, 2. kolo nadstavby o postup:

TJ Doksy - SK Skalice u České Lípy 1:2 (1:2)

Branky: 44. Kukl - 8. Sedláček, 31. z pen. Hauer. Rozhodčí: Bohatý - Hnětynka, Nešněra. ŽK: 1:2. Duváků: 150.

Doksy: Binder - Bečvařík, Vaňátko, Kopecký, Finklár - Polívka, Kulha Michal, Šimon, Kukla Miroslav (60. Brodský) - Zoubek, Burian (70. Chlumecký Radek).

Skalice: Blažek - F. Stejskal (79. Baťka), A. Stejskal (70. Touš), Hauer - Tschakert, Sedláček (88. Bezouška), Paštika - Demke (90. Baťka st.), Švec (60. Coufal) - Moravec, Pečenka.

Vladimír Černý