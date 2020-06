Jarní část soutěže se ani nerozehrála, načež byl celý ročník zrušen. Jak fotbalisté v Doksech krutou realitu vnímali, popsal v rozhovoru defenzivní klenot týmu od Máchova jezera Michal Kopecký.

Tabulku jste po podzimu vedli s náskokem dvou bodů, jak jste vzali zprávu, že se soutěž kvůli koronaviru nedokončí? Byli jste hodně zklamaní?

Zklamán byl podle mě každý, kdo má rád fotbal. Všichni jsme se těšili, až si to na jaře zase rozdáme o postup, realita byla bohužel jiná. Jak to bralo vedení nebo kluci nevím, protože se v té době netrénovalo a my se tak ani neviděli. Vše probíhalo v rámci uzavřených skupin na sociálních sítích. Z legrace jsme oslavili další titul. Ale samozřejmě to byla spíš taková smutná sranda.

Pro některé týmy to bylo příhodné, sestupové starosti byly pryč. Vy jste byli opačný případ. Jaké byly cíle Doks do druhé poloviny sezony? Toužili jste po postupu do divize?

Vedení tentokrát určitě postoupit chtělo. Letos by se pro postup podle mě udělalo mnohem víc než vloni a i mezi klukama na to byl pozitivnější názor. Myslím, že bychom to tentokrát zkusili.

Jak vnímáte fakt, že byl ročník ukončen, nyní s odstupem? Neukázalo se, že to bylo přece jen trochu předčasné vzhledem k tomu, jak to nakonec s virem v České republice bylo a je?

Za mě to předčasné bylo, ať si každý říká, co chce. Agresivita toho viru je, co se týče úmrtnosti, srovnatelná s chřipkou. Nechci to zbytečně rozvádět, mám na to svůj názor a nikomu neberu ten jeho. Jen si myslím, že spousta lidí teď bude řešit spíš existenční problémy než ty zdravotní. Fotbal a sport všeobecně to z hlediska financí postihne také.

Začne se tedy od nuly novým ročníkem. Zůstane v Doksech úspěšný tým pohromadě a budete se opět snažit o dominanci v krajském přeboru potažmo o postup do divize?

Jestli tým zůstane nebo ne, to je otázka spíš na vedení, zda bude mít znovu vysoké ambice. Ale pokud budou kluci přistupovat ke všemu tak jako v posledních dvou letech, tak by se v Doksech zase mělo hrát o čelo.

Jak se v posledních týdnech připravujete, trénujete už spolu? A jak poctivě jste se udržovali v kondici během dlouhé pauzy?

Jelikož bylo všechno zavřené, nešlo prakticky nic kromě občasného běhu a kola. Jinak nic převratného. Potom jsme začali hrát občas tenis po lehkém rozvolnění. Teď už jsme najeli v týmu na režim jednoho tréninku týdně.

Krajský přebor by měl začít o víkendu 22. a 23. srpna prvním kolem.

