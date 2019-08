Loňští vítězové soutěže si doma poradili se Sedmihorkami a soupeře z Českého ráje porazili 3:1. Doksy vedly po gólech Polívky, Kukly a Buriana, hosté korigovali až deset minut před koncem.

Už v 9. minutě byl k vidění krásný pas Martina Zoubka z vlastní poloviny volnému Tomáši Polívkovi, jenž se po krátkém sprintu dostal zprava do šestnáctky a z osmi metrů prostřelil Patrika Vaníčka – 1:0. Pak přišla pětatřicátá minuta a s ní druhý gól domácích. Po levé straně zatáhl míč Jakub Šimon a spolu s Mirkem Kuklou využili nepozornosti zadních řad hostů a snajpr Kukla vystřelil z osmnácti metrů po zemi. Jinak dobrý Vaníček na umístěný balón nedosáhl.

V 76. minutě Tomáš Polívka obešel beka a řítil se sám na branku hostů. Gólman Vaníček proti němu vyběhl a Polívka viděl zprava nabíhajícího Buriana v lepší pozici, přihrál a bylo to 3:0. V 80. minutě přišla korekce z kopačky čtyřiatřicetiletého kapitána Sedmihorek Ondřeje Kodra, která už ale body přinést nemohla.

„První půle z naší strany byla lepší. Byli jsme pohyblivější, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale bohužel jsme šli do kabiny jen s dvougólovým náskokem. Soupeř se dostal do několika příležitostí, ale nic neproměnil. Druhý poločas byl z naší strany vlažnější, a proto jsme nedali víc gólů. Soupeř byl snaživý, ale postrádal kvalitní střelce,“ řekl trenér Doks Michael Šimek.

„Tady v Doksech je to super. Přišel jsem z Jílového. Zkoušeli mě v České Lípě, ale tam to nevyšlo kvůli práci. A tak mi nabídl pan Šimek, abych to zkusil v Doksech. A tak jsem tady,“ doplnil gólman Doks Jiří Vosecký.

„My jsme prováhali určité momenty, kdy se dalo střílet. Doksy mají výborné mužstvo a umí potrestat každou chybu soupeře. Hned v deváté minutě ukázaly Doksy, v čem jsou silné. My ale určitě nebyli horší. Vytvořili jsme si dostatek šancí. V týmu máme šest dorostenců. Je to teprve začátek soutěže,“ uvedl trenér Sedmihorek Ondřej Staněk.

Desetigólovou kanonádu nabídl duel Stráže pod Ralskem se Železným Brodem. Nováček krajského přeboru nasázel sedm branek a zvítězil 7:3. Loňský nejlepší kanonýr v Libereckém kraji Radim Věchet se v nové sezoně uvedl hattrickem.

Nový Bor na úvod deklasoval Hrádek nad Nisou 6:0. Zaváhala Skalice, která doma podlehla Mšenu 0:1.

Doksy – Sedmihorky 3:1 (2:0).

Branky: 9. Polívka, 35. Mir. Kukla, 76. Burian – 80. O. Kodr. Rozhodčí: Hnětynka. ŽK: 2:1. Diváci: 130.

Doksy: Vosecký – Bečvařík, Vaňátko, Kopecký, Finklár, Polívka, Kulha, Šimon J. (78. Plachý), Kukla, Šimon M., Zoubek (62. Burian).