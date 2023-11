O výsledku se rozhodlo v prvním poločase. Favorita dostal do vedení po dvaceti minutách Rudolf, který proměnil penaltu. V 41. minutě pak přidal druhou trefu hostující Mazánek. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, ve kterém jsme chtěli bodovat a rozloučit se s podzimní části dobrým výsledkem. To se nám bohužel nepovedlo, v prvním poločase jsme udělali penaltu, do půle daly Hamry druhou branku. Ve druhém poločase jsme to chtěli zdramatizovat, ale bohužel. Nedokázali jsme se dostat do pořádně šance, což nás trápí celý podzim," přiznal Jan Broschinský, kapitán Nového Boru.