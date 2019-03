FK Jablonec Česká Lípa 2:0 (1:0)

Do začátku utkání vstoupil Jablonec velmi aktivně a vypracoval si několik slibných příležitostí. Tu největší Šťovíček, který se v 10. minutě neohroženě dral do vápna.

ZA FAUL PENALTA!

Tam byl ale sražen a rozhodčí nařídil penaltu. Tu si vzal na starost sám faulovaný a opět s přehledem proměnil. Do poločasu se obraz hry příliš nezměnil, ale branka už nepadla. Ve druhé půli pokračovala hra v podobném duchu jako v poločase prvním s tím rozdílem, že hosté více hrozili z rychlých protiútoků.

DAL TO DO PRÁZDNÉ

V 60. minutě se však povedla akce domácím, kdy Kochánek přešel přes bránícího hráče a nezištně předložil Šedinovi, který měl před sebou už jen prázdnou branku a zvýšil tak na 2:0. Ve zbytku zápasu se hra hodně rozkouskovala, a to kvůli šarvátkám mezi hráči obou týmů.

BRANKY NEDOSTÁVÁME

Komentář trenéra Martina Kotyzy: „Jsem spokojený, že se nám daří nedostávat branky. Ve třech zápasech jsme obdrželi pouze jeden gól a to je oproti podzimu velký posun. Opět mě těší posuny hráčů do U18, kam šli Svrček, Malý, Jandura, Plechatý a do U17 Drda.“

Branky JAB: Šťovíček pen., Šedina.