Některé kluby počítají s tím, že z každé skupiny, budou sestupovat poslední týmy. Tím třetím by měl být celek na třináctém místě s nižším počtem bodů. V západní skupině je aktuálně třináctá Nová Ves u Liberce (27 bodů), ve východní skupině jsou to Lučany na Nisou (17 bodů).

Poslední místa jsou jasná – na západě je to Nové Město pod Smrkem (11 bodů), na východě pak Jablonec nad Jizerou (5 bodů).

Dobrá zpráva pro celky z Českolipska, které bojují v západní skupině v dolní polovině tabulky. Deník už informoval o zápase Nová Ves u Liberce – Arsenal Česká Lípa (2:7), ve kterém se loučil s aktivní kariérou Jiří Štajner.

Také jsme psali o bitvě o Máchovo jezero, ve kterém před návštěvou kola Staré Splavy remizovaly s Doksy 2:2. Opakoval se tak podzimní výsledek z dokského hřiště. V klidu je Kamenice, která zvládla vyhrát poslední dva zápasy (V Nové Vsi 6:1 a doma s Hodkovicemi 4:3).

Po dlouhé době prohrál Cvikov, který padl na půdě druhého Jablonného v Podještědí 2:6. „Na zápase jsem nebyl, ale mám nějaké informace. Nebyli jsme kompletní a to proti Jablonnému, které patří k lepším týmům v soutěži, bylo znát. Výsledek mě mrzí, samozřejmě jsem si přál, abychom tam bodovali. Tabulka je stále zamotaná, na druhou stranu si myslím, že už máme velkou jistotu záchrany. Pokud tedy budou padat poslední týmy z jednotlivých skupin a pak ten na třináctém místě s menším počtem bodů. V tomhle je na tom naše skupina lépe. Do konce sezony bych rád vybojoval šest bodů, pak už bude klid,“ řekl kouč Cvikova Miroslav Novotný.

Povinnost zvládla Lindava, která vyhrála na hřišti posledního Nového Města pod Smrkem 6:2. „Zasloužené vítězství. Když jsme po změně stran dali druhou branku, tak domácí odpadli a my to v klidu dohráli. Abych se přiznal, tak rozhodně nepřemýšlím, kolik týmů bude sestupovat. Tabulka je našlapaná, musíme se snažit být co nejvýš,“ má jasno Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

Ze spodku tabulky prchá Lokomotiva Česká Lípa, která v Rovensku pod Troskami 5:4. „Byl to hodně ofenzivní zápas, klidně mohlo padnout daleko více branek. My jsme zachytili začátek a hlavně jsme o náskok nepřišli. Celou dobu jsme byli napřed, domácí sice srovnali na 3:3, ale naštěstí jsme to urvali. Tři body jsou dobré, na druhou stranu je potřeba stále bodovat, abychom měli klid,“ přiznal Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.