V předposledním kole narazili fotbalisté Stráže pod Ralskem a Nového Boru na dva nejlepší celky krajského přeboru. Papírové předpoklady se bohužel naplnily.

Fotbalisté Nového Boru - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

Stráž pod Ralskem zajížděla do Zásady, kde na ní čekal FC Pěnčín, druhý tým tabulky. Bezbranková stav vydržel sedm minut, v poločase vedl Pěnčín 4:0, čestný zásah hostů obstaral v 62. minutě Biedermann. Stráž si nakonec odvezla vysokou porážku 7:1.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Nový Bor doma přivítal lídra s Hrádku nad Nisou, který je kousek od vítězství v soutěži a měl by kývnout na postup do divize. Tady vydržel stav 0:0 do 33. minuty, pak otevřel z penalty skóre Černický z Hrádku. Hosté pak přidali další dvě branky a zvítězili 3:0.

Je jasné, že letošní sezonu zakončí Stráž pod Ralskem na dvanáctém a Nový Bor na třináctém místě. Oba týmy by se ale měly v nejvyšší krajské soutěži udržet.