Sosnová totiž po dobrém startu do sezony zapsala pět porážek v řadě. Z toho byla jedna kontumace, když její hráči nenastoupili k utkání v Dubici. Po neodehrání duelu s Polevskem přijde na řadu druhá kontumace.

„Jsem na ně hodně naštvaný. Za hřiště v Novém Boru jsme zaplatili patnáct stovek, to nám nikdo nevrátí. Smutné na tom je, že nám tohle udělala Sosnová i v minulé sezoně. Nevím, je to trochu pro okresní přebor ostuda. Radši budu hrát proti Bukovanům, tam vím, že přijedou. Já si chci zahrát fotbal, je mi jedno, zda budeme druzí nebo třetí. Kvůli Sosnové jsem skončil dříve na stavbě baráku. Fakt mě to naštvalo,“ zdůraznil Blumentritt.

Polevsko se v této sezoně na domácí trávník už nepodívá. „Pro zápasy s Horní Policí, Sosnovou a Jestřebím máme k dispozici hřiště v Novém Boru. Se Svorem jsme si přehodili pořadatelství, doma budeme hrát snad na jaře,“ dodal hrající trenér.

Co se tedy děje v Sosnové? A není ohrožena budoucnost tamní fotbalu? „Těžko se mi tahle situace hodnotí. Všechny, co máme fotbal v Sosnové rádi, nás to mrzí a jsme z toho zklamaní,“ řekl Rade Chyna, hráč a člen tamního výkonného výboru.

„Poslední dvě kontumace mají několik důvodů. Dojíždí k nám pět, šest hráčů z Prahy, to je sto kilometrů. Vždycky se prostě nepovede, aby dorazili všichni. Další kámen úrazu jsou zranění, aktuálně máme na marodce čtyři hráče. Další věc, která mě hrozně rozčiluje, je přístup zbytku týmů,“ zakroutil Chyna hlavou.

„Chápu, že všichni chodíme do práce. Včetně mě. Taky nestihnu každý zápas. Ale nemůže se stát, že v sobotu večer máme dvanáct potvrzených lidí a neděli nás na zápase není ani sedm. Lidé nejsou schopni omluvy, nezvedají telefon a je jim to jedno. Všechno je smutnější v tom, že v Sosnové máme krásné zázemí, nové sady dresů a kvalitní hřiště. Lidé si toho ale neváží. Navíc se nám zranil hrající trenér Milan Slipčenko, tím uvadla i tréninková účast,“ přiznal.

Chyna jasně řekl, že vedení klubu chce celou situaci řešit. „Budeme se vším aktivně zabývat a řešit to. Takhle to nemůže dál fungovat. Závěrem bych se chtěl omluvit týmu z Polevska za vzniklou škodu, zbytečnou přípravu a jejich čas,“ dodal.

Jak už bylo zmíněno, Sosnová má na svém kontě dvě kontumace. Nepřijde při třetí vyloučení ze soutěže? „Okresní přebor je vlastně nejnižší úrovni fotbalu. My hlavně chceme, aby se tady fotbal hrát. Rozhodně není naší filozofií nějaký klub vylučovat. Mají tam zraněné a nemocné. Prostě špatné období. Musíme k tomu přistupovat lidsky. Víme, jaká je situace okolo amatérského fotbalu,“ stručně řekl Deníku Lubomír Řeháček mladší, předseda OFS Česká Lípa.