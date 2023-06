„Rozhodli jsme do dobrovolně přejít o patro níž. Na jaře se nám hrubě nedaří, nějak se nám to rozpadlo. Odešel nám sponzor. Takže jsme se rozhodli jít do okresu. Bude to bez nějakých velkých emocí, nebude to tak vyhrocené. Pár kluků chce navíc odejít, vrátí se ti, kteří tady kdysi hráli,“ sdělil Deníku Luděk Závodský, předseda TJ Dubnice.

Budoucnost fotbalu v Dubnici ale není, dle slov předsedy, ohrožena. „My tady chceme fotbal udržet. Jak to jednou pustíme, tak už by to nikdo jiný asi nedal do kupy. Držíme to tady v pár lidech, snažíme se to udržet. Samozřejmě jsou pro nás jsou důležité finance. Elektrika, voda a další záležitosti. Chceme dát hřiště do kupy, ale nejsou prostě kačky,“ zdůraznil.

Velkou finanční pomoc dává fotbalovému klubu samotná obec. „K tomu se platí příspěvky. Zkoušíme ještě získat určité dotace, uvidíme,“ podotkl.

Proč končí Věchet jako trenér? To zůstane v kabině! Kdo povede Dubnici?

Skromný tým, který je na hranici s libereckým okresem, si tak krajskou soutěž zahrál dva roky. Jaké byly? „Zahráli jsme si proti lepším mančaftům na pěkných hřištích. Kluci si zkusili lepší fotbal. Rozhodně to má větší úroveň, než okresní soutěže na Českolipsku,“ má jasno.

Trenérem by měl zůstat Roman Tschervenka. „Pojede v tom dál, jenom to musíme udělat více oficiální, musí mít nějakou průkazku. Za mě zbytečnost,“ mávl rukou.

Dubnici navíc odchází spolehlivý kanonýr a klíčový hráč Radim Věchet. „Je to tak. Jeden hráč sice fotbal nedělá, ale Radim byl opravdu velmi důležitý. Nastřílel tady hromadu branek. Na jaře už to nebylo tolik. Bylo to kvůli tomu, že jsme se sotva scházeli, trochu tady opadla parta, bylo to znát. Když jsme jeli za lepším soupeřem, tak se některým nechtělo. Báli se, že tam dostaneme klepec. Teď máme poslední zápas s Jablonným, tak to snad dobře zakončíme,“ dodal Luděk Závodský.