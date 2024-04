„Já to moc nechápu. První a třetí gól Osečné padl z jasného ofsajdu. Já to sice neviděl, ale říkal to i vedoucí Osečné, že to prostě nemělo platit. Nevím, kdo deleguje rozhodčí. Ale posílat na zápasy dospělých vyplašené mladé kluky, to nechápu. Takoví mají pískat žáky nebo dorost. Tohle byla ostuda,“ kroutil hlavou hodně naštvaný trenér Kamenice Bohuslav Najman.

Jeho tým přitom ještě po hodině hry vedl 1:0. „První poločas byl z naší strany dobrý, soupeře jsme přehrávali v kombinaci a rychlých protiútocích. Velká škoda je, že jsme do poločasu dali jenom jeden gól, mohlo jich být klidně více,“ litoval Najman.

Po změně stran se výkon Kamenice přeci jen zhoršil. „Vytrácela se nám kombinace, brzy jsme ztráceli míče. Domácí pak vyrovnali. Za stavu 1:1 jsme tam měli velkou šanci, místo toho ale Osečná kopala penaltu a šla do vedení. Po třetí brance, která neměla platit, bylo pro nás. Takže jsem hodně zklamaný,“ dodal.