Jak hodnotíte dosavadní průběh sezóny?

Spokojený jsem tak půl na půl. Sezóna je jako na houpačce. Dařilo se nám hlavně doma. Myslím, že venku jsme nevyhráli ani jeden zápas. Dvakrát jsme ztratili vyhrané utkání v posledních minutách a třikrát jsme remizovali.

Čím je způsobeno to, že se venkovní zápasy nedařily?

Těžko říct, nedokážeme si to vysvětlit. U soupeřů jsme hráli pět zápasů a přivezli jsme si tři body. Většinou i venku máme domácí prostředí.

Jak to myslíte?

Na venkovní zápasy s námi jezdí početná skupina fanoušků. Atmosféra na utkáních je dobrá, ale nepodařilo se nám ji přetavit ve vítězství.

Bodovali jste v prvních třech zápasech. Těžili jste z dobré přípravy?

Příprava byla super, účast na trénincích byla vysoká. Hráli jsme předkolo krajského poháru, ve kterém jsme dokázali vyřadit Nový Bor na pokutové kopy. V tomto utkání jsme přišli o dva hráče. Při prvním mistrovském zápase ve Vratislavicích jsme deset minut před koncem vedli 3:0, ale inkasovali jsme tři góly a zápas jsme dovedli do remízy. Možná právě od tohoto momenty se nám nedařily venkovní zápasy. Řekl bych, že si možná neseme nějaký blok v našich hlavách.

Co se během deset minut stalo?

To nevím, měli jsem poslepovanou sestavu, možná i tohle hrálo roli. Kdybychom hráli ještě o dvě tři minuty déle, možná bychom tam prohráli. Úplně jsme se sesypali, a pak se to projevovalo i v dalších zápasech.

Zasáhlo do sestavy také onemocnění COVID-19?

Někdy ano, vycházelo to tak, že hráči byly při venkovních zápasech v karenténě. Kvůli tomu jsme neodjeli v kompletní a ideální sestavě.

Týmu se venku nedařilo, sehrála v tom roli také nezkušenost kádru?

Možná ano, máme relativně mladý tým. Například v zápase v Žibřidicích, které pokládáme za jeden z nejlepších týmů v soutěži, jsme deset minut před koncem vedli o dvě branky a utkání jsme na konci nezvládli.

Projde hráčský kádr během zimy nějakými změnami?

Nemyslím si. Věříme, že jsou u nás kluci spokojení a nikdo nebude chtít změnit klub. V současné době ani žádnou posilu nehledáme. Myslím si, že kádr je poskládaný dobře. Máme patnáct platných hráčů, kteří na hřišti odvádí maximum.

Tým je v tabulce osmý. Jaké jsou cíle pro zbytek sezóny?

Uvidíme, kolik zápasů se stihne odehrát, ale pořád vidíme před sebou nejvyšší příčky. Trochu nás mrzí přerušení soutěže, protože jsme jako první tým dokázali porazit Lokomotivu. Je možné, že bychom dokázali stáhnout naší ztrátu na týmy v čele soutěže.