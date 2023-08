„Zasloužené vítězství, které se rodilo překvapivě lehce. Soupeř si za celý zápas vypracoval pouze tři příležitosti. Z jedné padl gól, z druhé byla penalta, kterou neproměnil a jednu pološanci vychytal náš brankář. Jinak jsme byli po celé utkání lepší. Škoda jen, že jsme zahazovali další šance. Kdyby zápas skončil 9:3, nikdo by se nemohl divit,“ hodnotil skvělý výkon svého mužstva trenér Passian.

Rozstání si šlo od začátku za vítězstvím. „Spokojení jsme hlavně s prvním poločasem, kdy jsme soupeře prakticky nepustili do hry a trpělivou hrou jsme si vytvářeli šance. Takhle nějak bychom si představovali náš herní projev. Ve druhé půlce se soupeř soustředil už jen na bránění a brejky. Vypracovali jsme si nejméně další tři tutovky a k tomu ještě neproměnili penaltu. I tak jsme zápasem prošli suverénně a ze hry i výsledku máme radost,“ pravil spokojeně.

Zároveň ale zůstává nohama na zemi. „Nečekali jsme, že po třech kolech budeme první a je potřeba krotit euforii. Za dobrý vstup do soutěže jsme rádi, ale určitě není v plánu hrát o postup. Na nás taky dojde. Čeká nás těžký los. Jedeme do Bělé, máme doma Pěnčín, následně dlouhá cesta do Studence a čtyři těžká kola zakončíme doma se Žibřidicemi. Tato čtyři kola ukážou, jak na tom doopravdy jsme,“ očekává Passian náročný měsíc.

Mimoň naopak zůstává na jednom bodu, proti Rozstání nestíhala. „Zasloužená porážka. Domácí na nás vlétli, my jsme si nevěděli rady s jejich dobrým pohybem. Dělali jsme chyby a zbytečné fauly, které soupeř trestal. Vstup do soutěže není ideální. Přesto věřím, že to zlomíme,“ doufá Marek Steinfest, kouč Mimoně.