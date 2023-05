Hosté do zápasu vlétli a už v páté minutě vedli o dvě branky. "Začátek utkání byl pro nás dobrý. Měli jsme tři rychlé brejky a dali z nich dvě branky. Následně během pár minut soupeř snížil a vrátil se do zápasu. Do dvacáté minuty dokonce otočil na 3:2 a my byli opaření. Zbytek poločasu byl spíše bojovný a hrálo se mezi vápny," přemítal trenér Vratislavic Vlk obrat, kdy domácí třikrát skórovali mezi 9. a 17. minutou.

Ve druhém poločase však přišel další obrat. "Zápasu by možná slušela remíza, ale konečně jsme proměnili nějaké šance a ve druhém poločase dvěma góly otočili vývoj utkání. V důležitém záchranářském souboji jsme tak poprvé na jaře zvítězili. Zápas byl celkově důrazný, ale nebylo v něm nic zákeřného," pochvaloval si hostující kouč.

Chrastava klopýtla, druhou porážku ji uštědřilo Doubí. Derby vyhrál Košťálov

Jestřebí/Provodín - Nové Město pod Smrkem 4:4 (2:3)

Také další hostující tým měl skvělý start, když se dostal do vedení už ve druhé minutě. "Měli jsme dobrý nástup do utkání a dali rychlý gól. Poté nás domácí zmáčkli, z čehož pramenilo vyrovnání. Opět jsme šli do vedení a soupeř opět srovnal. Těsně před pauzou dal Kolenkár po centru z pravé strany netradičně hlavou branku a znovu jsme vedli," vypočítával poločas plný zvratů David Jalovičár.

To ale nebylo z prvního dějství vše. "V závěru poločasu unikal po straně Šindler a byl tvrdě sestřelen Karasem. Rozhodčí nejprve ukázal žlutou kartu, ale po našich protestech a na radu asistenta nakonec situaci přehodnotil a hráče vyloučil. Utkání řídili mladí, nezkušení rozhodčí, kteří byli vyplašení. Nevím, proč alespoň jeden delegovaný rozhodčí nebyl starší se zkušenostmi. Domácí se samozřejmě rozčilovali, ale funkcionáři uznali, že to byl zákrok na červenou kartu," popsal důležitou situaci hostující trenér s povzdechem nad delegací.

Po pauze tak mělo Nové Město trumfy ve svých rukou, přesto vedení ztratilo. "Druhou půli jsme chtěli hrát stále aktivně, ale nedařilo se nám to. Domácí nás zmáčkli a otočili skóre utkání. Nejprve proměnili penaltu a následně jsme dostali smolný gól. Pak soupeři začali docházet síly. Posledních 20 minut jsme měli drtivý tlak, ale vytěžili jsme z toho pouze vyrovnání z penalty," pokrčil rameny.

Tato ztráta je ve finále může hodně mrzet. "Před zápasem bychom bod brali, ale po průběhu utkání je pro nás remíza zklamáním. Obzvlášť v naší situaci, kdy bojujeme o holý život a udržení se v soutěži," smutnil Jalovičár.

Studenec těsně padl a zůstává předposlední. 1 gól z 27 střel je málo, ví Hrubý

Jablonné v Podještědí - Cvikov 3:0 (0:0)

V tomto derby se čekalo na gól až do druhého poločasu. "Jako tradičně byla první půle z naší strany nemastná, neslaná. Chyběl nám pohyb, přihrávka, chuť do hry. Hra se odehrávala převážně ve středu hřiště. Nějaká šance z naší strany tam byla, ale špatně jsme to řešili. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0," popisoval první dějství vedoucí Jablonného Aleš Kotek.

Do druhého poločasu ale nastoupil jiný tým. "V kabině jsme opět museli zvýšit hlas, protože naše první poločasy jsou špatné. Od začátku druhé půle jsme ale jsme diktovali hru. Zlepšilo se nasazení, bojovnost i kombinace, a tím jsme si vytvořili i gólovky. V 56 min. se prosadil T.Marx. V 73 min. Lukáš Čermák a v 78 min. Lukáš Jandák. Druhý poločas byl z naší strany opravdu velice dobrý. A to ještě pochvala pro hostujícího gólmana, který chytil minimálně 4 tutové šance. Závěrem chci klukům poděkovat za druhý poločas a za šňůru neproher," byl nakonec spokojený domácí funkcionář.