V libereckém celku začala zimní příprava 17. ledna. Trénují zde 2x týdně a o některých víkendech hrají přátelská utkání. "Máme za sebou přátelské utkání ve Skalici, kde jsme prohráli 1:4. V poháru jsme podlehli Hrádku 0:6, kde byl první poločas slušný. Tím, jak hráči chodí či nechodí trénovat, jsme na tom kondičně špatně a druhý poločas úplně odešli," pronesl rozladěně kouč Libor Macháček.

Do jara vstoupí mužstvo ve stejném složení, v jakém zakončilo podzimní část. Žádné změny se v Krásné Studánce přes zimu neudály. Cílem osmého celku tabulky je dle slov trenéra hrát klidný střed a nemít starosti se záchranou.

Doubí:

Další tým z krajského města je na tom s přípravou podobně jako zmiňovaná Krásná Studánka. Příprava zde začala v polovině ledna, trénuje se zde 2x týdně a během víkendů se hrály přátelské zápasy. "Hráli jsme s Vratislavicemi, Ruprechticemi a Pěčicemi, které leží u Mladé Boleslavi. Další zápasy se hráli v rámci poháru. Nejprve jsme postoupili přes VTJ Rapid, ale následně jsme nestačili na Stráž pod Ralskem," vyjmenovával předseda oddílu Michal Venc zápasy, které má Doubí za sebou.

Co se týče změn v kádru, tak jedinou ztrátou je odchod Jakuba Rydvala, který zamířil na sever, konkrétně do Frýdlantu. Naopak směrem do klubu žádné příchody hlášeny nejsou. Doubí se nachází pouze 4 body nad posledním Bílým Kostelem, plány pro jaro jsou zde tedy jasné. "Chceme utéct ze sestupových vod a zachránit se v soutěži," hlásí odhodlaně předseda Venc.

V souboji lídrů uspěla Chrastava. Skláním mužstvu absolutorium, říká Kolčava

Vesec:

Tento klub se nachází co by kamenem dohodil od předchozího Doubí. U sousedů začala příprava kolem 20. ledna. "Účast je hojná. Hráči z A-týmu trénují společně s B-týmem. Občas s námi trénují také hráči z kategorie U17, aby si tzv. čuchli k dospělému fotbalu," říká spokojeně předseda celku Josef Háza starší. I zde se během přípravy hrají přátelská utkání. "Hráli jsme převážně s týmy z okolí, jako každou přípravu. V Krajském poháru se nám podařilo postoupit přes Vratislavice a Višňovou do třetího kola, kde nám vystavila stopku Chrastava, hodnotí cestu pohárem pan Háza.

Ani zde neproběhly během zimní pauzy žádné příchody či odchody. Kádr se udržel pohromadě. Jedinými změnami jsou návraty hráčů po zranění, kteří se postupně zapojovali do zimní přípravy. A s čím bude vstupovat Vesec do jarní části? "Chtěli bychom předvádět podobný fotbal jako na podzim, který bude bavit jak hráče, tak diváky a udržet se v horní polovině tabulky," má jasno předseda šestého celku tabulky.

Pěnčín:

Jedná se o tzv. liberecký Pěnčín, ležící nedaleko Turnova. Zde se v lednu hráči potkávali na fotbálky. Oficiálně příprava odstartovala první týden v únoru. "Máme za sebou také čtyřdenní soustředění. Přípravu komplikovaly chřipky a nachlazení, ale makáme a připravujeme se na jarní část," praví trenér Lukáš Hodan. Pěnčín sehrál dvě kola krajského poháru. V tom druhém vypadl se Sedmihorkami. Dále proběhlo přípravné utkání s Mírovou.

V této soutěži se celkově moc přestupů nekonalo. "Žádné změny v kádru neproběhly. Máme k dispozici přibližně 20 kluků, což je dobrý počet. Máme v plánu omlazení, ale to až v létě a celkově do budoucna," poodkrývá trenér klubové plány. Ambice pro jaro jsou zde vysoké. "Chceme rezolutně do první trojky. První Chrastava je hodně odskočená, ale dále tam jsou Žibřidice a Košťálov, na které ztrácíme minimum bodů a věříme, že se tam můžeme dostat," je přesvědčený Lukáš Hodan, že se dá ze čtvrtého místa poskočit nahoru.

Zaostřeno na krajskou I.B třídu. Kdo bude bojovat o postup a kdo o záchranu?

Hejnice:

Nejdelší příprava proběhla v Hejnicích, kde se začalo trénovat už první týden v lednu, což bylo možná příliš brzy. "Od 19. do 22. ledna pak proběhlo soustředění v Českém Dubu. S prvním měsícem panovala velká spokojenost, až euforie. Trénovali jsme buďto v Liberci na umělé trávě nebo v Hejnicích v hale. Postupně se na ale na hráčích začalo podepisovat zimní období a zranění. Z euforie se stalo delirium. Co se týče tréninkových jednotek, momentálně uvadají. Scházíme se v dosti okleštěném počtu," říkal smutně na začátku března trenér Ondřej Malinský.

V Českém Dubu si mužstvo zahrálo dokonce proti vítězi Ligy Mistrů. "Zatím jsme odehráli tři přátelská utkání. Na soustředění jsme hráli s Dolními Chabry, kde je předsedou Vladimír Šmicer. Bohužel jsme s nimi prohráli 2:5. Zápas ale ukázal, že nejsme na špatné cestě. Soupeř přijel v plné sestavě i s Vladimírem Šmicerem a chválili nás. Možná se kluci více kousli, když viděli takovou legendu. Den předtím jsme hráli s Přepeřemi B, kdy jsme také prohráli. S Rapidem také, tentokrát 1:4," hodnotil trenér přípravné zápasy na soustředění.

Ani v Hejnicích to nevypadá na velkou fluktuaci v týmu. "Do jara vstoupíme nejspíše beze změn. Máme rozjednané posily, ale neshodujeme se v představách s jejich současnými týmy," narazil klub na obtížnou komunikaci s ostatními celky. Po podzimu je tým z Frýdlantského výběžku předposlední, tudíž cíl je jasný. "Jelikož se nám na podzim úplně nedařilo, nechceme určitě navázat na výkony z první poloviny soutěže. Primárně chceme mít opět z fotbalu radost a dostat se ze spodních pater tabulky do klidnějších vod, čímž bychom se zachránili," má jasno Ondřej Malinský.