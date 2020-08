K výměně trenéra došlo ve fotbalovém klubu Cvikov. Hlavní tým místo pana Novotného povede pan Studecký. Hráčský kádr před startem mistrovských zápasů prošel v porovnání s minulou sezónou poměrně razantní změnou.

„Čtyři hráči nám odešli a přišlo pět nových. Kádr jsme výrazněji omladili, tak uvidíme, jak bude hrát a kde se bude pohybovat v tabulce,“ poznamenal předseda klubu Jaroslav Švehla. Týmové cíle zůstávají totožné s minulým ročníkem.

„Chceme se udržet na čelním umístění v tabulce. Po podzimu jsem byli o bod třetí. Letos bychom chtěli být do pátého místa,“ objasnil ambice Švehla. Cvikovu se v přípravě příliš nedařilo, což bylo způsobené absencí hráčů kvůli dovoleným. „Přes léto je tvoření sestavy obtížnější, ale věřím, že se to do mistrovských zápasů zlepší, a pak budeme už kompletní,“ ukončil Švehla.