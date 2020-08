Fotbalisté Doks dokázali vyhrát v přípravném zápase nad Krásnou Studánkou 3:0. První poločas nabídl aktivní hru domácích fotbalistů, kteří si vinou nepřesností nedokázali vypracovat výraznější příležitost. „V první půli nám chyběla rychlost na přenášení hry z jedné strany na druhou a hosté se dost zatáhli. Zkoušeli jsme finální přihrávky z prostředka, ale ty nemohly projít, když hráči nejsou v pohybu,“ poznamenal k prvnímu poločasu kouč Doks Dušan Ješeta.

Diváci, kteří zápas sledovali, si na první branku museli počkat až do 52. minuty. Po rohovém kopu se dokázal prosadit David Bečvařík. O pět minut později navýšil domácí vedení Lukáš Vosecký. Poslední branku v zápase vstřelil z bezprostřední blízkosti Martin Zoubek. Fotbalisté Doks vyhráli tento zápas 3:0 a se druhým poločasem byl trenér Ješeta spokojený. „Druhý poločas jsme udělali dvě rychlé akce na tři doteky a bylo to tam.“

Hráčský kádr Doks by se před začátkem krajského přeboru už příliš měnit neměl. Podle slov trenéra by do klubu mohli přijít na nejvýš dva noví fotbalisté.