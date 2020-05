Poslední tým soutěže se ziskem 9 bodů a jedním bodem ztráty na předposlední Vesec, jde tak dobrovolně do okresního přeboru České Lípy. Z tohoto přeboru by se měl podle pravidel rekrutovat náhradník, ale žádný klub neprojevil o vyšší soutěž zájem. „Bylo provedeno zjišťování u okresních mužstev OFS Česká Lípa o možnosti doplnění soutěže, ale žádné nemělo zájem,“ potvrdil Poppr.

Další volba tedy padla na okresy Liberec, Jablonec a Semily. Trochu zádrhel je však v doplnění směrem z okresu, protože nebude podle podzimní tabulky sezóny 2019/20. „Bude to podle konečných tabulek ST 2018/19 a v souladu se SŘ FAČR, protože ročník 2019/20 se anuloval,“ přiznal manažer LKFS Jan König.

V loňské tabulce libereckého přeboru zvítězila Stráž n. N. B, ale ta postup odmítla, stejně jako druhá Višňová B a postupovala tak až třetí v pořadí Nová Ves. „Škoda, že se nemůže postupovat podle podzimní tabulky. Bylo by to spravedlivější,“ řekla Rina Havlíčková z OFS Liberec. Na Liberecku má největší zájem o I. B třídu Hrádek B.

Na Jablonecku loni postupovaly vítězné Hodkovice, za kterými byly týmy KOVO, Zásady a Kokonína. „Je to zatím čerstvá informace, zájem by mělo béčko Mšena,“ sdělil sekretář OFS Jablonec František Klíma.

„U nás na Semilsku budeme s touto informací oslovovat Mírovou,“ poznamenal Petr Junek z OFS Semily.

„Pokud bude víc zájemců z okresů, zohledníme umístění a budeme rozpočítávat body, jelikož je v daných okresech různý počet účastníků,“ uzavřel König.

Do 31. května je termín odeslání přihlášek do krajských a okresních soutěží. Ročník 2019/20 byl anulován, takže nikdo nepostupuje ani nesestupuje, řeší se pouze doplnění I. B třídy po odstoupení celku Dubé z Českolipska.

Kluby by měly co nejdříve (pokud tak neučinily) vyplnit dotazník ke zmapování fotbalových ploch a financování klubů. Termín pro vyplnění a odeslání dotazníku je tento pátek 15. května.

Webový formulář je na https://facr.fotbal.cz/facr-spousti-projekt-zmapovani-fotbalovych-ploch-a-financovani-klubu/a12316