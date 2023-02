Velkou změnou na jaře bude fakt, že od týmu dospělých „odchází“ šéf fotbalu v Jestřebí. Důvod je jednoduchý. Pavel Kolář si chce prostě odpočinout. „Na půl roku se toho vzdávám, budu vést mládež. Rozhodl jsem se po 44 letech k předání A mužstva mladším. Bude mi za chvíli 70 let, potřebuji si odfrknout a vlastně mě to ani moc nebaví. Ale neodcházím daleko, budu na to stejně dohlížet. Počkám do prvního průseru,“ usmál se zkušený fotbalový funkcionář. Trenérem Jestřebí tak bude Martin Žižka, vedoucím pak Jiří Sýkora.

Kolář vydařený podzim nechce zbytečně přeceňovat. „Samozřejmě mě naše umístění překvapilo, zajíci se počítají až po honu. Bylo vidět, že na týmy z okresu Liberec jsme neměli. Naopak zápasy proti týmům z Českolipska jsme zvládli. Ale třeba v Kamenici jsme prohrávali 0:3 a vypadalo to na těžkou porážku. Nakonec jsme to tam otočili. Já věřím, že už jsme se zachránili,“ konstatoval Kolář.

Příprava Jestřebí se rozběhla, přípravné zápasy teprve přijdou. „Kluci ještě nebyli venku, zatím jsme využívali naší malou tělocvičnu. Od čtvrtka ale začneme chodit jednou týdně na umělku v České Lípě. Docházka je tak osmdesát procent, někteří hráči to šidí. Co se týče přátelských zápasů, tak 4. března hrajeme s Bělou, o týden později máme Dubici. Generálku ještě řeším,“ prozradil další program zimní přípravy.

Kanonýr i po postupu zůstává. Vyšší soutěž jsem ale hrát nechtěl, říká Kýček

Hráčský kádr by měl dle slov Koláře doznat určitých změň. „Někteří chtějí odejít. Do Cvikova se vrátil Vávra, evidujeme zájem o Němce. Kanonýr Kýček měl namířeno do Vilémova, tam jsme se ale nedohodli na financích. Skalice má zájem o Vacka, to jsem zatím zastavil. Z Horní Libchavy k nám přichází Michal Kaňkovský, bratr Karla, který tady hraje. Chtěl si prostě zahrát s bráchou, tak jsme se dohodli. Jinak to ale bude z naší strany z pohledu kádru asi hodně našponované,“ zakroutil hlavou.

Kolář se také v závěru vyjádřil k možným změnám v krajském fotbale a případnému zrušení krajských I.B třídy. „Kdysi už to fungovalo tak, že byly dvě skupiny I.A třídy. A okresní přebor byl opravdu okresní přebor. Já si myslím, že hoši ve vedení libereckého svazu vnímají, že z okresu se týmům moc nechce postupovat. Nám se vlastně taky nechtělo. Teď se tam sice tlačí Staré Splavy a béčko Arsenalu, ale v historii se tam nikdo moc nehrnul. Uvidíme, zda se tímto krokem zkvalitní okresní přebor. Pro další týmy to zase bude směrem do I.A třídy velký skok. Nejsem ale velký odborník, uvidíme,“ dodal závěrem.