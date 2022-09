„Tři kluci to mají na sto procent, jeden ještě čeká na výsledky. V úterý jsme ještě měli trénink, ve čtvrtek jsme ho zrušili. Kluci, co byli zdraví, si šli zahrát za naše béčko. Ostatní vypadají, že jsou v pořádku. Věřím, že k dalšímu zápasu v Bělé už nastoupíme. Utkání proti Hejnicím se klasicky odložilo, řešíme termín dohrávky. Vypadá to na 12. listopadu na umělce,“ prozradil Deníku Tomáš Fišer, jednatel českolipské Lokomotivy.