Přestupové rošády před sezonou proběhly snad na všech úrovních. Nový Bor opustil M. Nosek, K. Ouzký a v neposlední řadě brankář M. Král do Německa. Podařilo se získat Zlatníčka, Kaisera, Nováka a brankáře Ticháčka.

Zápas, který začal v 17 hodin, začal oboustranně velmi opatrně a hosté z Hrádku začali rozehrávat svoji hru. Novoborští začali pracovat na získání míče, a to se podařilo. Rychlá kombinace a souboj před vápnem Hrádku. V 8. minutě se pohotovou střelou prezentoval nový hráč Zlatníček, který se trefil k tyči 1:0. Hosté hodně zaskočeni začali pracovat na odpovědi a dostali se až k vápnu brankáře Ticháčka, a to bylo vše.

Domácí N. Bor získal míč a založil útok po levé straně od zkušeného Janů. Kolmá přihrávka dopředu, kde si poradil Kaiser s obráncem a ještě obehrál brankáře Hrádku. Následovala přesná střela do odkryté branky a je to 2:0. Vedení o dvě branky a domácí polevili. Soupeř hned začal víc útočit a hra se přesouvala z jedné strany hřiště na druhou.

Hrádek začal napadat domácí obranu, tím také začaly vznikat i tvrdé souboje. V 18. minutě vytáhl domácí brankář výborný zákrok a udržel čisté konto. Nutno podotknout, že i obrana pomohla. Ve 28. minutě Bor vybojoval rohový kop. Provedení bylo gólové. V souboji o míč před brankou se prosadil Zlatníček a Bor vede 3:0. V závěru poločasu opět tvrdé souboje a domácí si vykoledovali dvě žluté karty.

Do druhého poločasu Hrádek dvakrát vystřídal a také vysunul hru na polovinu domácích. Hra tím víc utrpěla a byla hodně neurovnaná. V 68. minutě rychlý, kombinačně podařený útok od Vacka, přes Kubeše a na zadní tyči střílející Kaiser 4:0.V 78. minutě se otřásla tyč branky Hrádku.

V 80. minutě to zase rozjel Vacek a předložil míč do běhu pro Krpatu. Ten se dostal až před brankáře a přidal pátý gól 5:0. V závěru zápasu se na obou stranách střídá až do možnosti pravidel (5). Za domácí předposlední střídání J. Broschinský ml. a on v první minutě nastavení doráží vyražený míč po střele L. Broschinského na 6:0.

Pohledem diváků si málokdo pamatuje, kdy si soupeř odvezl „kanára“. Mezi nejlepší patřili Vacek, Krpata, Stromecký, brankář Ticháček, střelci branek a vlastně všichni. Tímto výsledkem je Nový Bor po prvním kole mezi kluby, které nastřílely soupeři více jak pět gólů.

Branky: 9. a 29. Zlatníček, 14. a 69. Kaiser, 81. Krpata, 90+1 J. Broschinský. Rozhodčí: Pánek – Klement, Lopuszynski. ŽK: 2:2. Diváci: 120.

Sestava Nového Boru: Ticháček - Stromecký, L. Broschnský, Devátý, Janů, Krpata (82. Holubec), Kubeš, Vacek (88. Šimůnek), Kaiser (82. Šimoník), Novák (75. Broschinský Jan), Zlatníček (61. Skočdopole). Trenér: Jan Broschinský st.

FK Stráž pod Ralskem - FK Železný Brod 7:3 (5:1)

Nováček soutěže ze Stráže se na úvod sezony vytáhl proti v krajskému přeboru etablovanému Železnému Brodu. O vítězi utkání bylo jasno už po poločase, který domácí opanovali poměrem 5:1. Třemi góly se na demolici Železného Brodu podílel kanonýr Radim Věchet.

Branky: 9., 39. a 70. R. Věchet, 19. a 42. Biedermann, 44. Kisty, 85. vlastní Habr - 54. a 75. Hloušek, 14. Kysela. Rozhodčí: Blaschke - Jirák, Šůma. ŽK: 3:2. Diváci: 101.

Stráž pod Ralskem: Lahůlek - Kisty (46. Muller), Košťál, Roll, Mitáč, Mpong (88. Černý), Biedermann (84. Komárek), Špivák (86. Hladík), Cerman, Olbrich (55. Sedláček), R. Věchet.

Jiří Obrovský, Ladislav Poncar