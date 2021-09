Základ jasnému vítězství dali domácí už v prvním poločase. O první tři branky se postarali ještě ne dvacetiletí mladíci. První dvě trefy obstaral Konečný, třetí přidal Černý. Dvě minuty před poločasem navíc zkušený Broschinský proměnil penaltu a domácí vedli 4:0.

„Jsem samozřejmě spokojený. Z naší strany to byl dost povedený zápas. V týdnu jsme měli nějaké povídání se všemi hráči. Asi si to vzali k srdci,“ usmíval se Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

Domácím pomohli změny v sestavě, základní jedenáctka byla hodně mladá. To se v zápase ukázalo jako klíčové. „Udělal jsem nějaké změny. V týdnu jsem z České Lípy získal Dominika Černého, ročník 2002. Sázka na mládí se vyplatila. Jak Černý, tak třeba Konečný, Verner nebo Svoboda zahráli tak, jak si představuji,“ zdůraznil.

Po změně stran už padly pouze dvě branky. V 73. minutě přidal pátou domácí trefu Stromecký, minut před koncem sebral čisté konto Svobodovi Kotlár, který proměnil pokutový kop. „Musím říct, že Brod rozhodně nebyl špatný. Měl tam mladé, bojovné a běhavé kluky. My jsme ale konečně proměňovali šance. Za stavu 2:0 jsme mohli dostat gól z penalty, Brod jí ale nedal. Co se týče herní kvality, tak jsme přeci jen byli lepší. Chyby tam samozřejmě byly, přesto jsem nadmíru spokojený,“ pokračoval.

V dalších čtyřech kolech hraje Nový Bor hned třikrát doma. Jeho trenér by byl rád na domácí půdě stoprocentní. „Otazníčkem je to, zda budeme schopni stejný výkon zopakovat i v následujících týdnech. Hrajeme v Rovensku a pak třikrát doma. Rád bych získal devět bodů. Budu nadále věřit mladíkům. Je pravda, že se nám do sestavy vrátil Šimoník, uzdravil se Burian. Tak uvidíme,“ dodal Broschinský.

Nový Bor - Železný Brod 5:1 (4:0)

Branky: Konečný 2, Černý, Broschinský (PK), Stromecký - Kotlár (PK). R: Prágl. ŽK: 3:3, 90 diváků.

Nový Bor: Svoboda - Šimoník, Devátý, Havlík, Verner, Černý, Novák (70. Džavík), Broschinský (55. Holubec), Třešňák, Stromecký.