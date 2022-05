„Dokud si hráči budou dělat na hřišti co chtějí, bude to takhle dopadat,“ zlobil se Jan Broschinský, kouč Nového Boru. „Kromě Broschinského a Stromeckého zahráli všichni hrubý podprůměr. Na Turnov se poctivě připravujeme, pak přijde rychlý gól po obrovské hrubce brankáře. Pak se to jenom vezlo,“ kroutil hlavou.