Doma vyhrálo nad Českým Brodem 2:0 (0:0). Po závěrečném hvizdu rozhodčí po zásluze převzal tým společně pohár a oslavy vypukly na plné obrátky. Na hřiště dorazil i mimořádný počet fanoušků, kteří chtěli být přítomni slavné fotbalové události. Ale určitě je na zápas přivedla také lákavá pozvánka pořadatelů Jiskry Mšeno. Pivo zdarma až do likvidace zásob a k tomu ještě vstupné zdarma, byly pro mnohé lákavým bonusem k tomu, aby v sobotu dopoledne do Břízek dorazili. A nelitovali.

Tým se může chlubit také nejlepším střelcem divize, kterým je Nikolas Daníček, autor dvaceti gólů. Na záda mu šlape Radzinevičius z Velkých Hamrů (19) a Synek z Přepeří (19). Jejich mužstva mají ještě jeden zápas před sebou. Ale Nikolas Daníček věří, že jeho prvenství už mu nevezmou. „Možná to bude hodně vyrovnané, tak uvidíme. Příliš to nesleduji, ale vím, že zatím jsem nejlepší byl.“

Kde se vzala dobrá muška?

Na tom má zásluhu celý tým. V dorostu jsem býval dobrým střelcem, pak to trochu ustalo. A teď, v sedmadvaceti, jsem zase trochu ožil.

Neláká vás vyšší soutěž?

Loni jsem ještě hrál v ligové Jihlavě, kde jsem měl smlouvu na tři roky. Ale ukončil jsem ji dobrovolně dřív. Nechtěl jsem fotbal až zase tak hrotit. Chtěl jsem začít myslet už na jiné věci. Rozhodl jsem se pro Mšeno.

Začínal jste v Rakousku…

Ano, jsem Jablonečák, ale narodil jsem se v Rakousku, A tam jsem hrál od čtyř let. Pak se rodiče rozhodli vrátit do Jablonce a já se tady dál začal věnovat fotbalu.

Byl rozdíl v mládežnickém fotbalu v Rakousku a u nás?

Myslím, že to bylo jiné, s prací s mládeží tam byli o něco dál. Ale musíme to brát tak, že je to už patnáct let zpátky.

A co když vám teď, jako nejlepšímu střelci, přijde nějaká lákavá nabídka? Odmítnete ji?

Uvidíme, když přijde, budeme to řešit s předsedou klubu. Možná bych se nad ní zamyslel…