/KOMPLETNÍ OHLASY/ Pátým hracím kolem pokračovala krajská I.B třída. V západní skupině šlo do akce všech sedm zástupců českolipského okresu. Jak se jim dařilo?

Arsenal Česká Lípa B (světlé dresy) doma porazil 7:0 Jablonné v Podještědí. | Foto: Jaroslav Marek

Arsenal Česká Lípa - Jablonné v Podještědí 7:0 (2:0)

Čtyři zápasy, čtyři jasné výhry, vedení v tabulce. Fotbalisté rezervy českolipského Arsenalu zažívají báječný start do západní skupiny I.B třídy. Nováček soutěže tentokráte doma smetl Jablonné 7:0 a je na čele tabulky. „Dlouho to ale nebyl vůbec lehký zápas. Jablonné dalo tyčku a mělo další šance. My jsme navíc od 69. minuty hráli po vyloučení Kapitána o deseti. Závěr ale kluci zvládli bravurně a odevzdanému soupeři dali dalších pět branek,“ pravil Tomáš Kucr, kouč Arsenalu B.

„Takový start do soutěže jsme rozhodně nečekali, je to snové. Ale každý zápas je jiný, můžeme někde klopýtnout a vše může být jinak. Postup? O tom se nebavíme,“ uzavřel vše Kucr.

„Nám se v utkáních od druhého kola opakuje, že nedáváme góly, což nás ubíjí. Za první poločas jdeme čtyřikrát sami na brankáře a nic. Po třetím gólu hráči závěr vypustili, což je ostuda. Na utkání byl také předseda, který byl hodně naštvaný. Tímto bych se chtěl také omluvit našim fanouškům za výkon v závěru,“ smutnil Jaromír Hetver, hrající trenér Jablonného.

Hodkovice n. M. - Lindava 2:0 (0:0)

Po zaváhání proti Hrádku B se čtvrtou výhrou v pátém zápase vrátily Hodkovice nad Mohelkou na scéně západní skupiny fotbalové I. B třídy na vítěznou vlnu, když porazily Lindavu 2:0. O sobotní výhře rozhodly branky Václava Šámala a Lukáše Pavlíka.

„Měli jsme potíže se sestavou, pomohli nám čtyři kluci z dorostu, kteří se s tím vypořádali dobře a já jim děkuji. Výhry si cením, bylo horko, bylo nás málo, silou vůle a možná i malinko se štěstím, kterého jsme měli více než soupeř, jsme ve vyrovnaném střetnutí vyhráli. Jsem rád, že jsme získali body, nebudeme mít starosti. Věřím, že se po dovolených a různých potížích někteří hráči zapojí a budeme scházet ve větším počtu,“ řekl trenér domácích David Novotný.

Mimoň v Rychnově neměla nárok. O záchranu hrát nebudeme, věří kouč

Lindavské Dynamo padlo i ve třetím venkovním zápase. „Je to ale škoda, nesehráli jsme špatný zápas. Opět jsme ale doplatili na individuální chyby v defenzivě. Vypadá to, že více bodů budeme sbírat doma. Ale třeba za dva týdny hrajeme derby ve Cvikově a tam chceme vyhrát,“ má jasno kapitán Lindavy Jakub Kohout.

Lokomotiva Česká Lípa - Hrádek nad Nisou B 0:1 (0:0)

Pozici v popředí tabulky západní skupiny juniorka Hrádku nad Nisou sice na hřišti českolipské Lokomotivy nedělní výhrou 1:0 potvrdila, avšak, kdo očekával, že se konfrontace dvou soupeřů z opačných pólů tabulky změní v jednoznačnou konfrontaci či vraždění neviňátek, hluboce se mýlil.

Lokotka odehrála dobrý zápas, přesto dál strádá, čeká na první bod a za pět zápasů dala pouze čtyři góly. „Sehráli jsme asi nejlepší zápas v sezoně, ale zase jsme selhali v koncovce. Chybí nám prostě typický kanonýr. Soupeř měl dvě, možná tři šance. Jedinou branku dal vlastně z ničeho. Neproměňování šancí nás trápí od prvního utkání,“ kroutil hlavou kapitán Lokomotivy Viktor Česenek.

PODÍVEJTE SE: Florbalistům premiéra zhořkla, v Boleslavi dostali pořádný ranec

Českolipští fotbalisté jsou tak stále na nule, víra jim ale neschází. „Jak už jsem řekl, dostáváme se sami zbytečně pod tlak. Situace není dobrá, nikdo nechce hrát o záchranu, je před námi ještě spousta zápasů. Co vím, tak by do konce přestupního termínu měli přijít hráči, kteří by měli zlepšit útok. Já věřím, že se zvedneme,“ dodal.

Rovensko pod Troskami - Staré Splavy 1:3 (0:1)

Nováček od Máchova jezera rozhodl o cenné výhře nad bývalým účastníkem krajského přeboru v nastaveném čase. Ve druhé nastavené minutě vstřelil vítěznou branku Vítek, za další dvě minuty tři body pojistil Šimon.

„Byl to vyrovnaný zápas. Rovensko na nás vletělo, naštěstí jsme se ubránili a hru vyrovnali. Pak jsme měli mírně navrch a dali branku," řekl Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Po změně stran drželi hosté těsný náskok do 82. minuty, kdy vyrovnal Koubek. „V nastavení jsme ale strhli výhru na naší stranu. Rovensko to pak otevřelo a my přidali třetí branku. Začátek soutěže je pro nás dobrý, nechceme nic podcenit. Soupeři jsou vyrovnaní, hodně bude záležet na nás samotných," dodal.

Kamenice - Osečná 2:2 (0:2)

Fotbalisté Kamenice byli po zápase s nováčkem z Osečné spokojení na padesát procent. Remízu 2:2 zachránili díky dvěma brankám ve druhém poločase, celkově je ale jeden bod ztrátou.

„První poločas jsme nehráli dobře. Chyběl nám pohyb a přesná přihrávka. Soupeř dal dvě branky a zaslouženě vedl,“ pravil Bohuslav Najman, trenér Kamenice, který kvůli vyloučení v předchozím zápase nesměl na sedět na lavičce.

Trest dostal na šest zápasů. „Stál jsem vedle lavičky, na starosti to měl Milan Sabo. Něco jsem mu samozřejmě říkal, ale jinak to zvládl,“ pravil.

FOTO: Derby ve Stráži ovládla Skalice. Co řekl kouč Baťka na své vyloučení?

Jeho tým se pak ve druhém poločase zvedl a zaslouženě vyrovnal. „Přidali jsme na obrátkách, kluci se více nabízeli, byl tam z naší strany větší důraz ve vápně soupeře. Podařilo se nám vyrovnat, měli jsme šance na třetí gól, ale ten už nepadl. Nakonec ten bod bereme, ale vzhledem k našemu tlaku ve druhém poločase jsme vlastně dva body ztratili,“ dodal.

Cvikov - Doksy 2:3 (2:1)

Důležitý souboj a derby dvou týmů ze dna tabulky lépe rozehrál Cvikov. Jenže po změně stran Doksy velmi rychle skóre otočily a slavily druhou výhru v řadě.

„Měli jsme parádní vstup do zápasu. První půli jsme byli lepší a zaslouženě vedli. Jenže do druhého poločasu nastoupili hráči s tím, jakoby fotbal hrát neuměli. Doksy během sedmi minut skóre otočili. My jsme se pak snažili alespoň vyrovnat, jenže pak přišel zkrat Paštiky, vyloučení a bylo po nadějích. Je pravda, že hráči předvedli diametrálně lepší výkon, než naposledy při té ostudě. Je to pro nás ale ztráta, paradoxně bodujeme venku a doma jsme na nule," hodnotil utkání Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

„Tradičně jsme nezvládli úvod utkání a rychle prohrávali. Hodně nás podržel brankář Dominik Vorlík. Po našem obratu ve druhém poločase se Cvikov vrhnul do útoku. Naše obrana odolala a po vyloučení Paštiky to domácí dohrávali na morál. Tým předvedl obrovské nasazení, bojovnost a herní disciplínu. To nás dovedlo k překvapivému, ale zaslouženému vítězství," zhodnotil vše vedoucí Doks Karel Kapoun.