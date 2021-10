Souboj libereckého a jabloneckého Pěnčína skončil remízou. Na lídra tabulky se díky pětigólové, respektive čtyřgólové výhře o dva body dotáhly pronásledovatelé Krásná Studánka a Jívan Bělá. Vedoucí celek fotbalové I.A třídy libereckého kraje jablonecký Pěnčín tak utrpěl v devátém utkání první ztrátu a náskok v čele tabulky se zmenšil na tři body. Má však jeden zápas k dobru.

Na dně tabulky je stále nováček z České Lípy. Lokomotiva nehrála proti Rychnovu špatně, po změně stran ale dostala čtyři branky a připsala už devátou porážku v sezóně.

TJ SOKOL PĚNČÍN (LBC) - FC PĚNČÍN (JN) 1:1 (1:1)

Zajímavé derby stejnojmenných týmů se odehrálo v dalším kole I.A třídy. Zatím neporažený jablonecký Pěnčín tentokrát „utrpěl“ remízu. I tak ale s pětadvaceti body na špici tabulky zůstal. A soupeř s šestnácti body zabral šesté místo.

Trenér hostů Miroslav Procházka: „První půli jsme prohospodařili. Nehráli jsme dobře. Trochu jsme rotovali se sestavou. Ale ti, co dostali tentokrát šanci, ji nevyužili. Domácí dobře bránili, nemohli jsme se k nim dostat. Nesmyslně jsme hráli všechno nahoru, i když jsme viděli, že mají výškový průměr kolem 180 centimetrů. Ve druhé půli to bylo lepší. Měli jsme víc šancí, ale prosadit jsme se nedokázali. Naše tři stoprocentní šance jejich gólman chytil. Ale jinak nás soupeř moc neohrozil. Taky nedokázali několik šancí zúročit. Remizovali jsme a ztratili dva body. Někde jsme museli klopýtnout, ale jede se dál.“

DOUBÍ - KRÁSNÁ STUDÁNKA 4:5 (0:3)

Hattrick Jindřicha Nováka a dvě trefy Ondřeje Holického rozhodly o výhře Krásné Studánky. Ta se dostala na druhé místo tabulky.

Trenér hostů Milan Bláha: „My jsme měli anglický týden úterý sobota úterý na hřištích soupeř a všechny zvládly za tři body, takže jsme spokojení. V Doubí jsme vedli 3:0, čtvrt hodiny před koncem prohrávali 3:4, ale nakonec jsme to znovu vůli otočili. Pro diváky to musel být zajímavý zápas, pro mně jako pro trenéra to bylo na infarkt. Při absencích hráčů nám v útoku hodně pomáhá Jindra Novák, který dal hattricka a v posledních dvou kolech skóroval pětkrát. Teď se musíme připravit na další derby na Ruprechtice.“

LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA - RYCHNOV 0:4 (0:0)

Druhé vítězství za sebou mohli slavit fotbalisté Rychnova. Zajížděli na hřiště soupeře a s prázdnou neodjeli. Naopak, připsali si plný počet bodů.

Trenér hostů Martin Procházka: „První poločas byl bez gólů. Nastoupili jsme proti kvalitnímu soupeři. Ve třech případech nás zachránil náš gólman a zaslouží si pochvalu. Naši útočníci se po poslední porážce probrali a měli jsme opravdu důrazný útok, takže ve druhé půli už byl výsledek jednoznačný. Nedostali jsme snad poprvé gól. Obrana byla dobrá, gólman výborný. O víkendu hrajeme doma s Mimoní. Každá zápas je vyrovnaný, ale určitě chceme v našem výkonu pokračovat a hrát takový fotbal, který se bude fanouškům líbit. Doma bychom chtěli určitě vyhrávat.“

Trenér domácích Petr Kabát: „Byl to vlastně takový zvláštní zápas. V prvním poločase jsme hosty přehrávali, měli jsme tam šance, ale nic nám tam prostě nespadne. Herně to nebylo špatné. Po změně stran ale přijde hrůzná pětiminutovka, kdy kluci přestanou plnit úkoly a spadnou nám tam tři góly. Pak už je to o hlavě. Porážka je to pro nás poměrně krutá. Těch proher už je opravdu hodně, potřebovali bychom zápas, který by nás nakopl. Už je to psychicky náročné, dostaneme jeden gól a už se to veze. Kluci to nevzdají, ale strašně je to poznamená.“

RUPRECHTICE - CHRASTAVA 3:7 (2:3)

Derby zápas rozhodli hosté ve druhém poločase, domácí nasekali příliš mnoho chyb, které Chrastava potrestala.

Miloslav Cihlář, domácí tajemník: „Naše nemoc? Bída při bránění! Celkem zbytečně jsme dostali soupeře do sedla a lacinými brankami zdevastovali výkon. Během pěti minut dostaneme tři góly. Když jsme se za stavu 3:4 nadechovali, chyboval pro změnu náš brankář.“