Trenér Jan Broschinský neví, co dál. Ve středu přitom na jeho tým čeká domácí finále krajského poháru. Bor od 17 hodin vyzve Velké Hamry B. „Víme, že soupeř je hodně kvalitní. Něco mi ale říká, že bychom to finále mohli zvládnout. Byla by to pro nás velká vzpruha,“ myslí si Jan Broschinský starší.