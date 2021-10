Fotbalisté Nového Boru jsou na vítězné vlně. V 10. kole krajského přeboru doma svěřenci Jana Broschinského udolali 2:1 Sedmihorky a s 15 body poskočili na šesté místo v tabulce. Bor vyhrál potřetí v řadě, naplno tak využil domácího prostředí.

Nový Bor (pruhované dresy) doma porazil Sedmihorky 2:1. | Foto: Jaroslav Marek

Všechno to začalo senzačním vítězstvím nad Turnovem, pokračovalo skalpem Višňové a naposledy další tři body proti Sedmihorkám. „Před Turnovem jsme si v kabině sedli a pořádně si promluvili. Měl jsem v hlavě všelijaké myšlenky. Kluci si to vzali k srdci. Co se týče disciplíny, tak jsou úplně někde jindy. Řekli jsme si, že budeme hrát tak a tak. A najednou to tak a tak na hřišti bylo,“ zdůraznil Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.