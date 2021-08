Neporažená Dubnice vyrazila k vyhecovanému derby do nedalekých Žibřidic. Svěřenci Rudolfa Věcheta byli horším týmem a nakonec prohráli 0:2. Zkušený kouč měl ale po zápase hodně smíšené pocity. „Hezký zápas, musím uznat, že domácí vyhráli zaslouženě. Mají lepší tým, nemůžeme se s nimi rovnat. Chtěli jsme jim sekundovat, inkasovaný gól nás rozhodil. Ne všichni hráči byli disciplinovaní,“ komentoval samotný zápas.

Vzápětí se ale vyjádřil také k rozhodčím, kteří podle něj utkání moc nezvládli. „Pomezní vůbec nepomohl hlavnímu s jasným penaltovým zákrokem na našeho útočníka. V prvním poločase sudí domácím hodně pomáhali. Paradoxně vůbec nemuseli. Jenom jsem kroutil hlavou, jak domácí na sudího řvali, on jen sklopil oči a koukal se dolů. Tohle poměrně pěknému derby hodně uškodilo,“ dodal.

Fotbalisté Žandova doma uhráli proti Hrádku B remízu 1:1. Kouč Jan Studenovský byl s jedním bodem velmi spokojený. „Je to tak, jsme rádi za ten bod. Přitom jsme po prvním poločase vedli. Po změně stran ale přišla těžká hrubka stopera. Pak byl Hrádek jasně lepší, měl hodně šancí a my jsme byli rádi, že jsme to ukopali na tu remízu,“ pravil s úsměvem.

Doma vyhořeli fotbalisté Kamenice, kteří nestačili na Vratislavice. Výsledek? 1:4! „Máme problémy se sestavou. Máme dva zraněné, jsou tam dovolené. Hlavní důvod porážky ale byl v tom, že jsme nebyli schopni dát branku. Měli jsme opravdu hromadu vyložených šancí, soupeř nás trestal z brejků. Zlomilo nás taky to, že jsme za stavu 0:1 netrefili prázdnou bránu. Mohlo to být jiné. Pak to byla křeč, kdybychom hráli dva dny, tak toho góla nedáme. Dali jsme ho z penalty, ještě nadvakrát. Vstup do soutěže je zklamáním,“ nechal se slyšet Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.

Cvikov opět exceloval, vyhrál na půdě libereckého Rapidu 5:1 a je se stoprocentní bilancí na čele tabulky. Opačné starosti mají Doksy. Ve třetím kole prohrály na půdě Slovanu Vesec 3:4 a stále čekají na první body.