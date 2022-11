Nejlepším střelcem druhé nejvyšší krajské soutěže zůstává s 18 góly kapitán Bílého Kostela Tomáš Studnička, jenž však o víkendu neskóroval a nedělní domácí porážku 1:4 se Jívanem Bělá neodvrátil. Předehrávat se v sobotu ještě bude jedno jarní kolo.

Oficiální první polovinu soutěže tedy Chrastava bez porážky neuhrála. O její první porážce v Žibřidicích rozhodla trefa Pavla Bernáta ze 34. minuty.

„S body jsme spokojeni, jsem rád, že jsme jednu sérii Spartaku ukončili a naši řadu výher natáhli. Soupeř byl běhavý, více na balonu, v první půli měli jedno břevno, my hrozili z brejků a ze standardek, kterou jsme jednu také využili. Byl to klasický zápas o první flek, obě mužstva se hlídala, nikdo nechtěl prohrát a já jsem rád, že se mi to povedlo, protože ať dopadne derniéra o víkendu s Košťálovem, jak chce, tak máme za sebou doslova fantastický podzim,“ byl spokojen trenér žibřidického klubu Jan Broschinský.

Spartak nastoupil proti dalšímu top soupeři, „Už v minulém kole proti Košťálovu, který nám dělal v první půli problémy jako nikdo do té doby, nás čekal těžký zápas a nyní další soupeř z popředí tabulky, který měl fazonu, sedm nebo osm zápasů neprohrál. Chtěli jsme se poprat o vítězství a udržet v posledním zápase podzimního kalendáře neporazitelnost, ale to se nám nepodařilo. My jsme si to utkání nezasloužili vyhrát, protože jsme oproti předchozím zápasům nepodali dobrý výkon. Druhý atribut byl, že domácí chtěli víc a víc makali. Další věc je, že na nás byli dobře připravení, bránili na hranici obětavosti,“ řekl trenér poražených hostů Michal Kolčava.

Rychnov doma splnil roli favorita, když poslední českolipskou Lokomotivu porazil jednoznačně 7:2.

„České Lípě se momentálně fotbalově nedaří, ale ve svých zápasech nemá všechny výsledky špatné. Hraje důrazný fotbal a těží z brejkových situací. Na to jsme se připravovali. Ze začátku utkání jsme víc hrozili my, ale byla to Lípa, která potrestala ztrátu našich balónů a Zeman jí dostal do vedení. Pak ale srovnal Havlíček, který nalezl střelný prach z minulé sezony a v zápase skóroval čtyřikrát. Konec prvního poločasu jsme ovládli gólem na 3:1. Ve druhém poločase jsme přidali další čtyři branky a bylo rozhodnuto. Lípa stačila jen snížit stav utkání z pokutového kopu,“ hodnotil utkání Ondřej Králíček, asistent domácího trenéra.

Cenný body mají Semily, které remizovaly 2:2 na hřišti Krásné Studánky.

„ Do utkání jsme vstoupili dobře, ale i přesto jsme asi v páté minutě dostali gól. Pak jsme se ale zvedli a podařilo se nám otočit. Vedli jsme 2:1, domácí nás ovšem vyšachovali, měli nějaké šance a jednu využili. Jsme ale za remízu rádi a bod bereme, je to pro nás zisk. Mohly být tři, ale mohla být i nula. Hráli jsme na těžkém, rozbahněném terénu, moc o fotbale to nebylo, spíš bojovné. Podržel nás taky hodně brankář. Začátek nám trochu nevyšel, kdybychom takhle hráli od začátku sezóny, mohlo to být lepší. Ale měli jsme zraněné hráče, těžko jsme se dávali dohromady a nějak jsme to museli odehrát. Od čtvrtého kola už to bylo lepší,“ prohlásil Tomáš Mazánek, hrající trenér Semil.

Třetí je Košťálov, který vyhrál v Doubí 2:1.

„Vítězství se rodilo těžce. Nastoupili jsme bez čtyř hráčů základní sestavy. Do utkání jsme vstoupili dobře, vytvořili jsme si čtyři gólové příležitosti a nevyužili jsme ani jednu. Domácí šli do vedení, průběhu hry to ale vůbec neodpovídalo. Ve druhé půli se nám to podařilo otočit. Kluci se semkli, víc bodovali. a ti dva naši útočníci chyběli. Ale hrál za nás Zajíc, sedmnáctiletý dorostenec a toho musím pochválit,“ zdůraznil Ivo Jiříček, kouč Košťálova.