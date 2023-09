Sedmým hracím kolem pokračovala západní skupina I.B třídy. Tahákem bylo velké derby mezi Cvikovem a Lindavou, vysoké výhry pak slavily oba týmy z České Lípy.

Arsenal B (modrá) doma porazil Rovensko pod Troskami 7:2. | Foto: Jaroslav Marek

Skoro tři stovky diváků dorazilo do Cvikova, aby vidělo výhru domácího souboru 1:0 v derby nad Lindavou. Férově vedený zápas z obou stran rozhodl v 67. minutě Michal Vávra.

„Oba týmy se přetahovaly o to, kdo koho přemluví k vítězství. První poločas byl vyrovnaný, moc šancí nebylo. V kabině jsem se trochu rozvášnil. Po změně stran jsme měli více šancí, Týma nedal penaltu. Naštěstí to pak rozhodl Vávra. Do konce utkání jsme se ale strachovali o výsledek, v závěru tam měla Lindava takovou pološanci, ale nakonec jsme šťastně vyhráli,“ přiznal Pavel Sehnal, kouč Cvikova.

Brankář Špaček deptal zoufalou Bělou, Mimoň si vítězství cenní

Toho potěšil fakt, že se zápas odehrál velmi korektně. „Bylo to férové utkání, bez nějakých zákeřností. Takhle by to mělo vypadat. Nejvíce nás od soupeř zlobil Ramiš, ten rozhodně svou kvalitou nepatří do I.B třídy,“ podotkl Sehnal.

Lindava opět potvrdila, že venku jí to nejde, prohrála i čtvrté utkání mimo své hřiště. „Vyrovnaný zápas, kdy se čekalo, kdo dá ten jediný gól. Ten jsme Cvikovu darovali. Domácí házeli aut, náš obránce to chtěl odkopnout, ale trefil našeho dalšího beka do hlavy. Míč se pak odrazil k Vávrovi, který už to neměl těžké,“ kroutil hlavou Jiří Beneš, kapitán Lindavy.

Ta je doma stoprocentní, venku má úplně opačnou bilanci. „Je to zajímavé. Nemáme zrovna kvalitní hřiště, takže se kolikrát těšíme na venkovní zápasy a lepší trávníky. Venku ale nehrajeme s takovou jiskrou, doma to na menším hřišti uhrajeme bojovností,“ dodal Beneš.

Zpět na vítěznou vlnu se naladil českolipský Arsenal B, který doma přejel 7:2 Rovensko pod Troskami. „Chválím všechny za dobře zvládnuté utkání, technickou hru a přesnost v zakončení. Kluci odehráli utkání v nových dresech, které nám přinesly štěstí,“ usmíval se Tomáš Kucr, trenér Arsenalu.

Ten přes půl hodiny dobýval dobře organizovaný val bývalého účastníka krajského přeboru. „Pak skóre otevřel Karel Kaňkovský. Klíčový moment přišel o pár minut později, kdy brankář hostí dostal červenou. Do poločasu jsme dali další tři branky. Po změně stran nám sice Rovensko dalo dva slepené góly, ale po naší páté brance už jsme zápas měli ve své moci,“ dodal Kucr.

Staré Splavy ztratily vyrovnanou bitvu v Nové Vsi u Liberce, kde nakonec prohrály 1:3. „Byl to zápas dvou vyrovnaných týmů, ve kterém rozhodla lepší koncovka soupeře. Po vyrovnání jsme do konce poločasu měli územní převahu, která ale nic nepřinesla. Po změně stran na nás domácí vlétli a šli opět do vedení. Posledních patnáct minut jsme je zamkli, měli šanci, dali tyčku. V úplném závěru šel do útoku i brankář. Domácí to potrestali a dali třetí gól.“

Staré Splavy padly podruhé v řadě a propadly se do středu tabulky. „Stále se seznamujeme se soutěží. Čekal jsem lepší výsledky, tragédii z toho neděláme, před námi je ještě hodně kol. Musíme ale začít sami u sebe.“

Třetí místo drží Kamenice, která doma díky velkému tlaku z druhého poločasu porazilo 1:0 Jablonné v Podještědí. „První poločas to bylo nahoru dolu, hrálo se hodně otevřeně. Oba týmy měly po jedné velké šanci. Nás opět podržel brankář. Po změně stran to bylo vyrovnané, posledních 25 minut jsme ale převzali iniciativu a hosty zatlačili. Šli jsme za tím gólem a v 87. minutě jsme se ho dočkali. V poslední minutě tam mohli hosté ze skrumáže srovnat, ale brankář Vošvrda byl opět na místě. Jsem s výkonem spokojený, zatím jsme na třetím místě, což mě taky těší,“ shrnul vše Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Na vítězné vlně se vezou Doksy, které doma porazily Hrádek nad Nisou B 1:0 a vyhrály počtvrté v řadě. Z toho potřetí o jeden gól. „V naší hře by se daly najít neduhy, přesto byly k vidění pohledné akce. Celkově byla hra vyrovnaná, rozhodl krásnou individuální Tomáš Kočí. Po změně stran jsme se opět zlepšili a mohli vedení zvýšit,“ stručně pravil Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Velké střelecké trápení prolomila Lokomotiva Česká Lípa, která doma přejela 6:1 Nové Město pod Smrkem. K první výhře v sezoně výrazně přispěl útočník Václav Sedláček, který se do týmu vrátil z Jestřebí a hned zapsal čtyři branky.

V dresu Slavie zažil čtyři derby. Tresty jsou směšné, měly být daleko vyšší

„Zápas byl zase stejný, jako ty předešlé. Neproměnili jsme řadu šancí a do vedení šel soupeř. Největší rozdíl byl ale v tom, že pak jsme šance proměnily. Hlavně díky Vencovi Sedláčkovi, který se vrátil z Jestřebí a trefil se hned čtyřikrát. Pro nás je to velká posila, jelikož ty klíčové příležitosti dokáže proměnit. Za stavu 2:1 jsme měli štěstí, jelikož jsme přežili penaltu soupeře. Od té doby jsme měl utkání pod kontrolou. Věříme, že se to teď zlomí a že budeme dávat góly a sbírat body.“

Co řekl kapitán k návratu Sedláčka? „Venca to tady moc dobře zná a má tady hodně kamarádů. Co říkal, tak se k nám chtěl vrátit. Dal čtyři góly, takže my jsme určitě rádi.“

A co řekl samotný kanonýr Václav Sedláček? „Neustále jsem sledoval, co se na Lokotce děje. Tým hrál dobře, ale nedával branky a smůla se mu lepila na paty. Dohodli jsme se tedy, že pokud mě Jestřebí pustí, tak se vrátím do České Lípy. Nakonec se to všechno povedlo.“