Prvního Turnova se drží Skalice, která se ale proti Stráži pod Ralskem hodně nadřela. Bez vyloučeného brankáře Voseckého dohrávala o deseti, utkání zlomila v nastaveném čase, kdy proměnil Valta pokutový kop. „Za mě zasloužené vítězství. Musím pochválit Stráž, je to kvalitní tým, který nám hodně zatopil. Nechápu, že jsou v tabulce tak dole,“ pochválil soupeře Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Samozřejmě to vyloučení brankáře, které bylo přísné, nám nabouralo taktiku. Pochvalu zaslouží Osmančík, který nás pak v brance podržel. Paradoxně jsme se ale zlepšili a Stráž přehrávali. Pomohlo nám střídání. Penalta? Za mě jasná, koukal jsem na video. Navíc tam byly další dvě situace, které zaváněly penaltou. Vítězství bereme. Terén nebyl dobrý, to nám nesedělo. Teď nás čeká důležitý zápas s Hrádkem, tohle by nám mohl pomoct,“ dodal Baťka.

„Ještě dnes jsem zklamaný, bod byl opravdu blízko. Kluci hráli na hranici svých možností. Vycházela nám taktika, kdy jsme dobře bránili a sázeli na brejky. Měli jsme i další šance. Když už to vypadalo na remízu, tak tam po závaru jeden z domácích upadl a sudí pískl penaltu. Takových soubojů tam je opravdu hodně, byla to hodně přísná penalta. Tohle pro nás ale nebyl důležitý zápas. Teď máme doma Hejnice a musíme vyhrát,“ zdůraznil Karel Knejzlík, trenér Stráže pod Ralskem.

Zdroj: tvcom.cz

Nový Bor doma trápil rezervu Velkých Hamrů, nakonec ale prohrál 1:2. „Klukům ale nemám co vytknout, nechali na hřišti všechno. Nakonec byly Hamry asi lepší, ale kdybychom měli více štěstí, mohli jsme urvat bod. Z obou stran to bylo kvalitní utkání, škoda, že jsme v závěru nedali dvě velké šance. Výkon tedy dobrý, horší je, že se mi zranili dva hráči. Jelikož máme úzký kádr, je to nepříjemnost. Budeme asi v dalším kole lepit sestavu,“ zakroutil hlavou Jan Broschinský starší, kouč Nového Boru.

Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn měl z výhry radost. „Jsou to pro nás dobré body. Bor se oproti podzimu hodně zlepšil. Vyhráli jsme ale zaslouženě. Bylo to první jarní kolo a z výhry máme radost," konstatoval.

Zdroj: tvcom.cz

Skalice u České Lípy - Stráž pod Ralskem 2:1 (1:1)

Branky: Pečenka, Valta (PK) - Cerman. R: Bohatý. ŽK: 2:4. ČK: Vosecký (Skalice), 150 diváků.

Skalice: Vosecký - Hauer, Moravec, Kaňkovský (59. Stopa), A. Stejskal, Valta, Pečenka, Švec, Kotek (59. F. Stejskal), Baťka (36. Osmančík), Kulha (59. Demke).

Stráž: Reitmajer – Košťál, Moravčík, Mitáč, Hurdes (78. Svačinka) – Biedermann, Řezníček, Sedláček (67. Špivák), Komárek, Muller – Cerman.

Nový Bor - Velké Hamry B 1:2 (0:1)

Branky: Broschinský - Vosecký, Javůrek. R: Jirák. ŽK: 1:3, 100 diváků.

Nový Bor: Svoboda - Džavík, Devátý (65. Vomáčka), Broschinský J. ml., Černý, Verner, Třešňák, Havlík, Kubeš, Konečný, Stromecký.

Zdroj: tvcom.cz