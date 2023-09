„Sice jsme v poločase drželi remízu, ale Skalice měla převahu od začátku. Zkraje druhé půle šli hosté opět do vedení a utkání dominovali. To ještě náš brankář několik velkých šancí pochytal. Skalice vyhrála naprosto zaslouženě,“ uvedl Ladislav Poncar, sekretář Stráže.

Ta prohrála i třetí domácí utkání v sezoně, nutno dodat, že opět proti velmi silnému celku. „Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat. Teď jedeme do Sedmihorek. Těm se sice nedaří, ale bojím se, aby se na nás nechytli. Pak máme doma Železný Brod, tak snad už něco urveme,“ dodal Poncar.

Skalice naopak potvrdila dobrý vstup do sezony a po třetí výhře v sezoně drží kontakt s absolutní špičkou přeboru.

„Začali jsme dobře a po krásné akci nás dostal do vedení Pečenka. Jenže Stráž pak po naší chybě vyrovnala a do konce poločasu to bylo takové rozhárané,“ začal s hodnocením Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

Po změně stran už na hřišti existovalo pouze jeho mužstvo. „Na domácí jsme vletěli, takhle bych si to představoval. Stráž už neměla ani jednu šanci, my jsme klidně mohli dát více branek,“ poznamenal.

Závěr jasného zápasu pak přinesl dvě červené a překvapivé karty. V 87. minutě byl vyloučen hostující Stopa po srážce s domácím brankářem Reitmajerem. O minutu později dostal druhou žlutou kartu za protesty i samotný trenér Baťka.

„Byla tam nějaká urážka rozhodčího, pak šel pomalu přes celé hřiště, zdržoval. To k němu patří,“ vrátil se ke všemu domácí sekretář.

V zápise ale Baťka dostal obě karty za protesty, ve kterých ale nezaznělo jediné sprosté slovo. „Já to nebudu komentovat, neřekl jsem ani jedno sprosté slovo,“ zdůraznil Baťka. „Se vstupem do soutěže jsem spokojený. Z týmu je cítit chuť, věřím, že to bude gradovat,“ dodal.