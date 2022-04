Žibřidice si poradily s mladíky z Rapidu Liberec 4:0. „Už první poločas nabídl plejádu šanci, pak jsme převzali otěže zápasu my, kdy jsme to zvládli takticky. Druhý gól soupeře zlomil,“ uvedl manažer lídra Antonín Toločko.

Rozstání porazila po stejném výsledku Dubnici. „Tohle byl jednoznačný zápas, navíc hostující brankář Pavel Radošinský další tři góly chytil. Měli jsme rozhodnout už v první půli, ale to se nám povedlo až ve druhé. Dubnice, při vší úctě, asi nebyl soupeř, který by nám měl život nějak extra komplikovat,“ uvedl trenér druhého celku tabulky Roman Passian.

„Zasloužená výhra domácích, neměli jsme na ně, nedařilo se nám. Moc velké bodové plány jsme ani neměli. Za stavu 0:1 jsme tam měli šance, ale pak přišel druhý a třetí gól a bylo hotovo. Je jasné, že s takovým týmem se nemůžeme měřit,“ pokýval hlavou Rudolf Věchet, kouč Dubnice.

Hodkovice doma porazily Vratislavice 5:2. Trenér domácích David Novotný byl s výhrou spokojený. „Utkání se hrálo nahoru dolů. Oba týmy držely balón, ale my jsme proměňovali gólové příležitosti. Vratislavice dávaly balóny za obranu, my jsme si s dlouhými balóny ale poradili, důsledně jsme bránili. Ve druhé půlce jsme chybou brankáře dostali na 3:2, pak jsme dali dva rychlé góly a do konce jsme výsledek už uhlídali. Měli jsme dva lidi na střídání.“

Kamenice doma zaslouženě porazila Doksy 2:0 a drží čtvrté místo. Naopak hosté na jaře zatím nebodovali. „Zasloužené vítězství, pomohla nám brzká branka. Měli jsme další šance, výsledek se ale potvrdil až díky penaltě,“ podotkl Bohuslav Najman, trenér Kamenice.

„My jsme měli organizační trable, když si tři hráči spletli cestu a jeli do České Kamenice. To nám nabouralo celý zápas. Ale jinak byli domácí lepší, nám se stále nedaří v útoku,“ usmál se Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Hodně bláznivé utkání se hrálo v Žandově, který porazil Cvikov 6:0. Domácí kopali tři penalty, v utkání padly čtyři červené. Hned tři dostal Cvikov v prvním poločase!

„Tři body mě samozřejmě těší, ale bylo to hrozné. Hosté byli po první penaltě nervózní, vyjížděli na sudího a dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou Jan Studenovský, kouč Žandova.

Hostům tak leží v žaludku sudí Martin Klement, který už jim na podzim v zápase v Rozstání vyloučil dva hráče. Teď dokonce tři. „Co na to říct? Rozhodčí to nezvládl, první penaltu si vymyslel, otáčel fauly a auty. Jasně, my jsme to neunesli a prostě byli hodně neukáznění. Ale třeba první vyloučení bylo nesmyslné. Fotbalově jsme do té doby byli lepší, ale v sedmi lidech se to nedalo. Teď jsme minus tři lidi, navíc z toho budou tvrdé tresty. Vtipné je, že v zápise je tolik věcí špatně,“ zlobil se Miroslav Žák, trenér Cvikova.