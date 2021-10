Už třináctý dílek ukrojila z podzimní části fotbalová I.B třída. V západní skupině se českolipským celkům dařilo, na body dosáhly hned čtyři týmy.

Kamenice (žluté dresy) doma porazila Hodkovice 4:2. | Foto: Jaroslav Marek

Těžkou porážku z posledního kola výsledkově napravila Kamenice, která doma 4:2 Hodkovice. V tabulce je druhá s dvoubodovým odstupem na první Rozstání. „Šli jsme sice brzy do vedení, ale jinak jsme první poločas hrály stejně špatně, jako v Rozstání a nakonec v pauze prohrávali. V kabině bylo rušno a týmu to prospělo. Po změně stran to už byla opět bojovná Kamenice, pro kterou nebyl žádný míč ztracený. Měli jsme více ze hry a začala se dařit kombinace. Za výhru jsem rádi,“ hodnotil utkání Jakub Serdel, hrající předseda FC Kamenice.