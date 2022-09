Podle zápisu šest stovek diváků přišlo na utkání v Doksech, kde domácí přejeli oslabené hosty 7:1. Kde se tolik fanoušků vzalo?

„Měli jsme tady studenty ze seznamovacího kurzu. O poločase si připravili program, diváci se bavili. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát. Byli jsme jasně lepší, soupeř má nějaké problémy. Se vstupem do sezony jsme spokojeni, ale čekají nás ještě těžké zápasy,“ uvedl Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Hosté prožívají velkou krizi, po minulém debaklu 0:16 od Jestřebí se stále potýkají s hráčskou krizí. „No, tenhle půl rok pro nás bude hodně těžký. Už to sice bylo lepší, než v Jestřebí, přesto Doksy vyhrály zaslouženě. Další zápas budou další absence, navíc hrajeme ve stejný čas, jako náš dorost. To bude hodně těžké,“ hlesl Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

Skalice B – Jestřebí 2:10 (0:6)

V souboji nováčku jasně kraloval ten z Jestřebí. Další čtyři trefy obstaral kanonýr Kaňkovský, který už nasázel 13 branek. Béčko Skalice je bez bodu poslední.

„Domácí evidentně neměli posily z A týmu. Je to pro nás další výrazné vítězství, byli jsme jasně lepší. Vstup do soutěže je dobrý,“ řekl stručně Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Vratislavice – Dubnice 1:4 (0:1)

Třetí výhru v řadě slaví Dubnice, která bez Brože a kanonýra Radima Věcheta zvládla utkání ve Vratislavicích.

„Co jsem slyšel, tak kluci podali zodpovědný a bojovný výkon. Byli jsme lepší a mohli přidat i další branky. Hráli jsme na brejky, to nám vycházelo. Jsme za to rádi, hrajeme zodpovědný fotbal,“ prohlásil hrající trenér Radim Věchet.

Kamenice – Ruprechtice 2:2 (0:0)

Kamenice doma dvakrát prohrávala, v 92. minutě jí alespoň bod vystřelil Václav Serdel.

„Myslím si, že jsme byli lepší, ale nedávali jsme šance. Naopak jsme po chybě brankáře inkasovali. Postupně jsme soupeře zatlačili, vyrovnali jsme. Ale přišla zase chyba brankáře. Musím ale ocenit charakter týmu, nezabalili jsme to a vyrovnali. Vstup do soutěže z naší strany není dobrý, máme jen pět bodů. Ale máme problémy s marodkou. Ze Cvikova jsme ale udělali Patrika Bednáře, to bude velká posila do zadních řad,“ prozradil Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Ruprechtice jsou v tabulce na třetím místě, po třech výhrách v řadě získali bod.

„Zápas, ve kterém jsme rozhodně nebyli lepším týmem, ale mohli jsme jej díky souběhu okolností klidně dotáhnout k vítězství. V závěru nám však scházela větší koncentrace a zodpovědnost při standardních situacích. Nechat si vyrovnat v poslední minutě úplně volným hráčem, to se stávat nesmí. Po takovém průběhu utkání tak nakonec odcházíme zklamaní,“ podotkl Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic.

Jablonné – Nové Město p. S. 3:2 (0:0)

Domácí vydolovali první výhru v sezoně nad nepříjemným nováčkem díky brance Jaromíra Hetvera.

„První půle nám přinesla spíše bojovný fotbal a tak se nezrodila ani na jedné straně nějaká gólová situace. Druhý poločas přinesl góly. Naštěstí pro nás přišla rychlá akce, kde Filip Čermák krásnou přihrávkou našel Járu Hetvera a ten rozhodl. Takže jsme poprvé letos vyhráli a myslím že i zaslouženě,“ popsal úspěšné snažení Tatranu jeden z trenérů Aleš Kotek.

„Řekl bych, že po minulém týdnu to borci trochu podcenili a přistoupili k zápasu hodně ležérně. Měli jsme pocit, že když má Jablonné zatím jen jeden bod, tak je musíme porazit. A vlastním špatným výkonem jsme jim umožnili nás porazit,“ říká trenér Nového Města David Jalovičár.

Hrádek n. N. B – Hodkovice nad Mohelkou 0:1 (0:1)

Stoprocentní lídr soutěže vyhrál nad nepříjemnou rezervou Hrádku díky brance Michala Hradeckého ze 13. minuty.

„Nehodnotí se mi to vůbec lehce. Měli jsme dvě nebo tři šance ke skórování, ale nevyužili jsme je. Hosté naopak využili rychle jedné naší chyby a dostali se do vedení a to už dokázali v celém zápase udržet. Musíme se teď naladit na další střetnutí a tam bodovat,“ vyjádřil se vedoucí Hrádku Tomáš Svoboda.

Rapid Liberec – Jilemnice 4:2 (3:1)

Roman Gschwentner a jeho hattrick pomohli libereckému Rapidu k výhře nad jilemnickým nováčkem.

„Vstupovali jsme do utkání v roli favorita, ale až ty dvě slepované branky v šestatřicáté a sedmatřicáté minutě nám vnesly do hry trochu klidu. Musím říct, že výsledek 4:2 úplně neodpovídá průběhu utkání. Bylo to hodně vyrovnané utkání, naštěstí pro nás ale soupeř neměl úplně seřízená mířidla a netrefoval bránu,“ popisuje utkání trenér Rapidu Pavel Jakubec.

„Chyběli nám dnes tři hráči základní sestavy, ale na to se nechci vymlouvat. Možná jsme zaplatili nováčkovskou daň. Skoro sami jsme si dali tři góly a na druhou stranu góly nedáváme a to sráží celé mužstvo k zemi. Teď jsou kluci v kabině skleslí,“ dává nahlédnout do zákulisí nový jilemnický trenér Aleš Skalický, který mužstvo vedl v prvním mistrovském zápase v sezoně.