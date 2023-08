„Od první minuty jsme byli aktivnější a lepší. Zahodili jsme dvě dobré šance. Měl jsem strach, abychom se netrápili. Dali jsme ale dva rychlé góly, to nás uklidnilo. Pak jsme dávali jeden gól za druhým. Soupeře jsme do žádné velké šance nepustili. Musím pochválit celý tým, včetně náhradníků. Všichni odvedli stoprocentní výkon. V přípravě jsme nehráli žádné přátelské utkání, naštěstí se to vůbec neprojevilo,“ pochvaloval si Bohuslav Najman, kouč Kamenice.