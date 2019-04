Slovan Frýdlant - TJ Doksy 2:2

Již ve třetí minutě chytil Binder tutovku domácímu Jakubu Taušovi, jenž pálil ze šesti metrů, aby o minutu později vstřelil úvodní gól snajpr hostí Mirek Kukla. Tomáš Konečný poslal prudký centr zprava do vápna a volný Kukla ze sedmi metrů skóroval – 0 : 1. V sedmnácté minutě zbytečně faulovali hosté na hranici šestnáctky. Přímý volný kop zahrál Michal Stýbal do tyče, odražený míč putoval až na hlavu dlouhána Jakuba Štrbáka, jehož hlavička ze čtyř metrů znamenala srovnání skóre – 1 : 1.

Obraz hry se neměnil a vzácně vyrovnaná hra pokračovala, jen střelecky byli lepší hosté z Doks. Ve 22. min po parádní spolupráci Matěje Šimona s Miroslavem Kuklou si lepší finální zakončení hosté nemohli přát. Kukla, ač tísněn čtyřmi obránci poslal míč ze čtrnácti metrů za záda Mirka Zajíčka – 1 : 2. Hrálo se nahoru dolů a domácí defenziva v čele s Petrem Horáčkem hosty už do gólovky nepustila.

Do druhého poločasu obě mužstva vystřídala po jednom hráči. Jak Jakub Šimon ze strany hostí, tak Jaroslav Kozák z domácího týmu přenesli osvěžení hry. Zejména Kozák předvedl v 56. min povedenou kličkovanou, když přešel tři beky hostů, měl dost času monitorovat postavení gólmana a z dvanácti metrů poslal balón do vyrovnání – 2 : 2. Tohle chtěli domácí fanoušci vidět a také v těchto minutách jejich tým hrál s vysokým nasazením. Dokským scházela větší aktivita středové řady a zdálo se, že trochu chyběla podpora zkušenějších hráčů.

V 74. min měli domácí skvělou příležitost ke vstřelení vedoucí branky, ale výborný zákrok gólmana Honzy Bindera udržel hosty v naději. Ke změně skóre v tomto utkání již nedošlo, ale lze jen všeobecně potvrdit, že mužstva z druhé poloviny tabulky jsou schopny hrát dobrý fotbal.

Trenér Doks Michael Šimek: „Soupeř dal do zápasu maximum bojovnosti a my chtěli hrát fotbal. Dařilo se chvílemi víc a časem méně. Škoda, že za stavu dva jedna jsme nedali třetí gól. Utkání by dopadlo jinak. Z našeho pohledu je to asi ztráta.“

Trenér Frýdlantu Miloslav Ulihrach: „My máme ten problém, že jsme na konci tabulky a sebedůvěra kluků není optimální. Ale dnes odevzdali stoprocentní bojovný výkon. Měli jsme víc ze hry i víc gólovek. Náš problém stále trvá, že konec akcí a proměňování šancí chybí. Dnes je remiza asi spravedlivá. Byli jsme druhou půli lepší. Klukům děkuju za nasazení a za poctivou práci. Soupeř je herně vyspělý a umí z každé naší chyby těžit.“

Vedoucí mužstva Frýdlantu Martin Budzel: „Chybí nám klasický koncový hráč, který by rozhodoval zápasy. Věděli jsme, že přijel první tým tabulky a trenér na to postavil mužstvo. Chceme určitě zachránit krajský přebor také proto, že slavíme sto let frýdlantského fotbalu.“

Rozhodčí: Pešava Otakar, Trejbal Adam, Krucký Dušan (Hradec Králové) ŽK 2/3 120 diváků

Delegát: Šlechta Jaroslav

Góly: 17. Štrbák Jakub, 56. Kozák Jaroslav - 4., 22. Kukla Miroslav

Sestava Frýdlantu: Zajíček Miroslav, Kašík Denis, Horáček Petr (K), Coufal Petr, Capulič Patrik, Šindelář Filip (72. Truong Le Ann), Čuba Martin (46. Kozák Jaroslav), Barac Vojtěch, Štrbák Jakub, Stýbal Michal, Tauš Jakub (81. Smolný Vojtěch) .

Vedoucí: Budzel Martin, trenér : Ulihrach Miloslav, asistent : Pokorný Aleš.

Sestava Doks: Binder Jan, Šimon Matěj (78. Bečvařík David), Kopecký Michal, Toman Jan, Finklár Martin, Kulha Michal, Kukla Miroslav (K) (78. Brodský Ondřej), Zoubek Martin (61. Polívka Tomáš), Konečný Tomáš (46. Šimon Jakub), Burian Marek.

Vedoucí: ing. Kapoun Karel, trenér : Šimek Michael, asistent : Folbrecht Hynek.