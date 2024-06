Zdroj: Jiří Dozorec

Třetí Kamenice doma střelecky vyhořela, Cvikovu podlehla 0:1. Hosté si prakticky zajistili záchranu. „Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Zase jsme lepili sestavu, pochvalu zaslouží naší dorostenci. Po změně stran tam měla Kamenice dobrých dvacet minut, kde nás zatlačila. Měla tam několik rohů a závarů. Přežili jsme to. Tři body jsou samozřejmě dobré. Záchrana? Snad už je to dobré, ale k větší jistotě by to chtělo ještě nějaký ten bod přidat,“ usmál se Miroslav Novotný, trenér Cvikova.

Na 31 bodech jsou, stejně jako Cvikov, Staré Splavy, které doma v souboji nováčku podlehly Lindavě 1:3. Hosté, kteří vyhráli potřetí v řadě, mají v tabulce 33 bodů. „Musím soupeře pochválit. Má opravdu kompaktní družstvo, které vydrželo běhat celý zápas. My jsme postupně odpadávali, Lindava vyhrála zaslouženě,“ pravil Oldřich Beránek, vedoucí Starých Splavů.

Mimoň si zřejmě podřízla sestupovou větev. Zůstane trenér?

„Byl to dobrý zápas z obou stran. Splavy nehrály vůbec špatně, měly vepředu rychlé hráče. My máme určitou sérii a jsem moc rád, že jsme tady vyhráli. Věřím, že už jsme definitivně zachráněni, přesto chceme zvládnout poslední dva zápasy,“ připomněl Lukáš Havlas, trenér Lindavy.

Doksy přivezly bod z Rovenska, kde remizovaly 2:2. V tabulce drží čtvrtou příčku. Cenné tři body vybojovala Lokomotiva Česká Lípa, která na půdě předposlední Nové Vsi vyhrála 4:1.

„Byli jsme rádi, že se vůbec hrálo. Před zápasem se totiž nevědělo, zda nás pustí terén. Nakonec to klaplo, musím říct, že v Nové Vsi mají velmi dobrý trávník. První poločas byl vyrovnaný. V kabině jsme si pak řekli, že to chceme zvládnout. Víceméně se to projevilo ve druhém poločase, kdy se to překlopilo na naší stranu. Byli jsme daleko aktivnější, dostávali se do šancí, které jsme nakonec proměnili. Z toho dvě penalty, které ale pramenily z naší aktivity. Za tři body jsme rádi, teď na to chceme navázat proti Hodkovicím. Může z toho nakonec být ještě relativně dobré umístění,“ shrnul vše Viktor Česenek, kapitán Lokomotivy.