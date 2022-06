Dva elitní kluby chtějí postoupit, i kdyby to mělo být pro toho horšího z druhého místa. „Situaci sledujeme, věříme, že i z druhé příčky se naděje na postup do I. A třídy může naskytnout,“ uvedl žibřidický manažer Antonín Toločko.

Rozstání málem o výsadní postavení přišlo. V Kamenici prohrávalo v prvním poločase už 0:2, avšak nakonec dokázalo před přestávkou vstřelit kontaktní branku a ve druhém dějství obrat dokonalo. Vyhrálo 4:2 a situaci z pohledu postupové matematiky má ve svých rukou.

„Věříme, že si první místo tabulky už v závěru sezony pohlídáme,“ konstatoval kouč lídra tabulky Roman Passian.

„Nastoupili jsme přesně v jedenácti. Klukům nemám co vytknout. Odehráli dobrý a bojovný zápas. Asi jsme hosty zaskočili, mysleli si, že nám dají pět branek a bude to. Měli jsme i další šance, dali jsme třeba břevno. Soupeř byl asi lepší, ale my jsme svou kůži neprodali lacino,“ řekl kamenický kouč Bohuslav Najman.

Rovněž ambiciózní žibřidický tým musel zabrat, neboť v magnetu kola v poločase s Hodkovicemi prohrával. Nakonec ale z 1:3 dokázal otočit na 4:3.

„První poločas jsme možná trošku podcenili, možná jsme byli zklamaní z remízy v minulém kole s Rozstáním. Hodkovice byly lepší, trestaly nás z brejků a mohly ještě jeden dva góly přidat. Po přestávce jim začaly docházet síly a bylo to o našem dobývaní jejich branky. Nakonec se nám zápas podařilo otočit, pomohla nám branka do šatny a shodou okolností jsme tu vítěznou branku daly v nastaveném čase,“ konstatoval šéf druhého celku tabulky Toločko.

Třetí Vesec neměl díky dvěma brankám v úvodní dvacetiminutovce potíže v Žandově, vyhrál jasně 5:1.

„My jsme odehráli naprosto hrůzostrašný první poločas, ve kterém nás soupeř jasně přejel. Nechápal jsem, co jsme na hřišti předváděli. Jsme zase předposlední, uvidíme, co přinesou poslední dva zápasy,“ pokrčil rameny Jan Studenovský, žandovský kouč.

Za jedno z překvapení kola lze označit vysokou výhru 4:0 rezervy Hrádku nad Nisou ve Cvikově. Hrádek vyhrál potřetí v řadě a v tabulce už je dvanáctý. „Pro nás je teď každý zápas v boji o záchranu důležitý,“ zdůraznil asistent trenéra vítězného celku Tomáš Svoboda. A jak viděl samotný zápas? „Domácí měli jednu šanci, kterou nevyužil, nám pomohly rychlé branky a řekl bych, že jsme zápas měli pod kontrolou,“ dodal Svoboda.

„Hosté měli posily z áčka. Hlavně v prvním poločase byli prostě lepší, zaspali jsme. Po změně stran to bylo vyrovnanější,“ podotkl Miroslav Žák, kouč Cvikova.

Doksy doma zachránily proti Jablonnému remízu 1:1 v nastaveném čase. „První půle byla z obou stran mdlá. Kluci zabrali po změně stran, bylo z toho alespoň vyrovnání. No, konec sezony bude ještě zajímavý,“ usmál se Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Dubnický nováček zvládl přímý boj o šesté místo, když doma porazil Vratislavice 4:1. „Divákům jsme udělali radost, sobě také, výhry si opravdu ceníme. Byl to asi náš nejlepší letošní výkon. Nejhůře skončíme na osmém místě, což asi nikdo nečekal,“ podotkl Rudolf Věchet, kouč Dubnice.