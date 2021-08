Domácí ještě minulou sezonu hráli krajský přebor, hosté okresní přebor. Přesto se v prvním kole I.B třídy střetly Doksy a Dubnice. Zajímavý zápas přinesl pět branek a také vítězství hostů 3:2. Dubnice tak může slavit historicky první výhru v krajské soutěži.

„První zápas v I.B třídy, první výhra. Jsme spokojeni,“ pochvaloval si Rudolf Věchet, kouč Dubnice. „Na začátku jsme se trochu rozkoukávali a brzy prohrávali. Pak ale vyrovnal syn Radim a začali jsme být lepším celkem. Tady jsem tušil, že neprohrajeme. Těsně před poločasem pak dal Radim druhou branku, to bylo důležité,“ pokračoval.

Po změně stran se hrál zajímavý a koukatelný fotbal. „Bylo to nahoru dolů. Měl jsem šťastnou ruku při střídání, jelikož náš třetí gól dal Černý, který byl na hřišti dvě minuty,“ usmál se Věchet. Doksy ale nic nezabalily a závěr zdramatizovaly. „Kopali jsme penaltu, ale tu Radim neproměnil. Vzápětí domácí po rohovém kopu snížili, pak jsme přežili další rohy, ale uhráli jsme to. Už se těšíme na další zápas, kdy k nám přijede Rapid Liberec,“ zdůraznil.

„Co se týče Doks, tak mají ve svém kádru mladé a běhavé kluky. Ale nejsou sehraní. Dávají to dohromady, můžou se zlepšovat,“ dodal Věchet.

Fotbalisté Žandova si užili poměrně pohodovou premiéru, když doma porazili 3:0 Stráž nad Nisou. „Když se vyhrává, zápas se dobře hodnotí. Myslím si, že jsme těžili z toho, že jsme v přípravě dobře potrénovali. Byli jsme lepší, ve druhém poločase jsme si vybrali takových slabších 20 minut. Náš brankář chytal spolehlivě, za stavu 3:0 ale vyrobil penaltu, kterou ale chytil. Tady se to mohlo zlomit. Musím ale pochválit všechny, hráli jsme to, co jsme si řekli v kabině,“ řekl Jan Studenovský, spokojený trenér Žandova.

„Rádi bychom hráli střed tabulky, I.B třída je pěkná soutěž. Chceme vyhrávat doma a občas zabodovat i venku,“ dodal.

V dalších zápasech remizovala Kamenici 1:1 s Jablonným v Podještědí. Cvikov pak slavil drtivou výhru, když vyhrál na půdě Slovanu Vesec vysoko 6:2.

TJ Doksy - TJ Dubnice 2:3 (1:2)

Branky: Exner 2 - R. Věchet 2, Černý. R: Brož. ŽK: 1:0, 100 diváků.

Spartak Žandov - TESLA Stráž nad Nisou 3:0 (1:0)

Branky: Štěpánek 2, Džudža. R: Chládek. ŽK: 1:1, 100 diváků.

FC Kamenice - Tatran Jablonné v P. 1:1 (0:1)

Branky: Štummer - Černohorský. R: Zikmund. ŽK: 3:4, 50 diváků.

Slovan Vesec - FK Cvikov 2:6 (2:3)

Branky: Jurák 2 - Záhorský 3, Kuběj, Jirák, Vávra (PK). R: Vrtal. ŽK: 2:2, 70 diváků.