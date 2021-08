Na branky bohatý zápas se hrál v Ruprechticích, domácí porazili nováčka z České Lípy 5:2. „Jsem spokojený hlavně s druhým poločasem, kdy se nám dařilo. Začátek nebyl ideální, hra vyrovnaná, ale postupem času jsme se zvedli a v závěru soupeř odpadl,“ hodnotil premiéru ruprechtický trenér Michal Řezka, jenž by byl rád, kdyby podobný výkon jeho svěřenci předvedli i v dalším kole v Mimoni:

„Budeme se snažit vítěznou sérii natáhnout a být v klidném středu tabulky. Snad jsme výhrou nad Lokomotivu za těmito ambicemi vykročili.“

Lokomotiva držela dlouho s domácím celkem krok. Odpadla v závěru, kdy dostala tři branky. „V prvním poločase to bylo dobré, byli jsme lepší. Škoda, že jsme před poločasem udělali chybu a domácí vyrovnali,“ mrzelo Tomáše Fišera, jednatele Lokotky. „Ve druhém poločase nám ale docházely síly a soupeř nás začal přehrávat. Holt nemáme tolik naběháno, navíc se na hřiště dostali hodně mladí kluci. Byla tam i daň za nezkušenost. Rozhodně se ale dá na našem výkonu stavět, věříme, že si to postupně sedne a bude to lepší,“ dodal Fišer.

Mimoň se představila v Krásné Studánce. Hostům nevyšel první poločas, hlavně jeho závěr. Za stavu 1:0 pro domácí Mimoň během 12 minut inkasovala tři branky, do poločasu šla se čtyřbrankovou ztrátou a bylo prakticky po zápase. Hosté dokázali kosmeticky upravit výsledek za stavu 5:0, když se trefil Foubík a za dvě minuty Nešpor.

V dalším kole hostí Mimoň Ruprechtice, Lokomotiva hraje doma proti Sokolu Pěnčín.

Sokol Ruprechtice - Lokomotiva Česká Lípa 5:2 (1:1)

Branky: Vrtal 2, Buša, Číž, Průcha - Lupšák, Česenek. R: Lopuszynski. ŽK: 2:1.

Lokomotiva: Podešva - Fanta, Lupoměský (86. Brejcha), Kubeš, Piršel (69. Valenta), Horáček, Příhoda, Česenek, Lupšák (86. Plůcha), Sysel (57. Mečíř), Zeman (46. Florián)

Krásná Studánka - Mimoň 5:2 (4:0)

Branky: Eimann 2, vlastní Návesník, Hloušek, Adamec - Foubík, Nešpor. R: Mach. ŽK: 1:2, 80 diváků.

Mimoň: Michálek - Mikloda, Návesník, Foubík, Pekař, Šimanovský (23. Svěžen), David, Konrád, Nešpor, Matušek (56. Eichler), Ležák.